Katapultovalo nás to do dětství, říká Táňa Pauhofová o novém seriálu HBO. Premiéru má ve Varech

Sovětské impérium ve východní Evropě se otřásá v základech. A ve vzduchu visí změna. Tak začíná nový špionážní seriál Bez vědomí z produkce HBO pod režijní taktovkou Ivana Zachariáše (mimo jiné autora Pustiny). „Díky natáčení se mi vybavilo skoro všechno z dětství," řekla Radiožurnálu Táňa Pauhofová, která v seriálu ztvárnila jednu z hlavních rolí. Host Radiožurnálu Karlovy Vary 16:29 30. června 2019 První dva díly Bez vědomí se poprvé uvedou v následujících dnech na festivalu v Karlových Varech.

„Architekti a výtvarníci na place odvedli fenomenální práci. Všechno vypadalo úplně stejně jako tehdy,“ vzpomíná na natáčení.

V lednicích na place tak nechybělo kakao nebo džemy, které si pamětníci ze sklonku 80. let dobře pamatují. „Katapultovalo nás to zpět do dětství.“

Vnímavý režisér

Při práci na Bez vědomí se Táňa Pauhofová na place poprvé setkala s režisérem Ivanem Zachariášem. Ten má za sebou nejen Pustinu, ale i řadu festivalových karlovarských znělek, ve světě je navíc velmi uznávaný jako úspěšný reklamní režisér.

„Byla to výjimečná práce. Je to absolutní profík, velmi jemný a vnímaný člověk. Perfekcionista a maximalista, má schopnost vzbudit v týmu pocit, že člověk chce udělat všechno,“ popisuje herečka.

Během natáčení Bez vědomí Táňa Pauhofová spolupracovala také s řadou skvělých – nejen českých a slovenských – herců. „Má postava přichází do styku hlavně se svým manželem, sestrou a otcem,“ vypočítává herečka, s kým byla před kamerou nejčastěji, a zmiňuje tak Martina Myšičku, Lenku Vlasákovou a Martina Hubu.

Shovívavost publika

V českých seriálech Táňa Pauhofová většinou mluví česky.

„Po letech musím poděkovat českým tvůrcům a českému národu za shovívavost. Moje čeština by byla mnohokrát lepší, kdybych mohla v Česku žit, dosud ale pendluju mezi našimi dvěma státy. Děkuju proto, že mě necháváte mluvit česky, že u vás můžu mít svůj hlas. Považuju to za velkou vzácnost,“ říká, přestože je její čeština téměř bezchybná.

První dva díly Bez vědomí se poprvé uvedou v následujících dnech na festivalu v Karlových Varech.