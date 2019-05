HBO uvádí minisérii o tragédii v Černobylu. Nabízí realistický pohled i osudy zasažených lidí

Několik let po výbuchu jaderné elektrárny Černobyl jezdí na místo katastrofy tisíce turistů ročně. Zpátky do minulosti vás teď může vzít i nová televizní minisérie Chernobyl, která má v úterý večer českou premiéru na kanálu HBO. Tvůrci slibují velmi realistický pohled na dopady jaderné havárie. Praha 8:03 7. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

26. duben 1986. Je hluboká noc. Ukrajinské město Pripjať už skoro spí a téměř 50 tisíc obyvatel ani netuší, co se právě odehrává jen několik kilometrů od jejich domovů.

Uprostřed noci - přesně v 01:23:45 - dochází během plánové technické zkoušky k explozi 4. bloku jaderné elektrárny Černobyl. A právě čas výbuchu je i název prvního dílu nové minisérie HBO. Díky ní diváci uvidí nejen okamžité vyšetřování exploze, kterou tehdejší Sovětský svaz tajil, ale i následné příběhy lidí.

„Je snadné to vnímat jako katastrofický snímek. Ale tak to není. Je to především příběh o lidech,“ říkají v krátké upoutávce tvůrci seriálu. „Lidé, kteří pracovali v elektrárně, lidé kteří byli vysláni do Černobylu - do té kontaminované oblasti, aby ji vyčistili. Jejich příběhy jsou pozoruhodné.“

Filmaři si pro natáčení vybrali litevské město Vilnius. Podle nich díky své sovětské atmosféře dokonale představuje město Pripjať. Scény z elektrárny pak natáčeli v bývalé Ignalinské jaderné elektrárně, která byla v roce 2009 vyřazena z provozu. Dva reaktory, které se v ní používaly, jsou podobné tomu z Černobylu.

„Všechno je v seriálu Černobyl uvěřitelné - naše scéna, lokace. Tým je opravdu obrovský,“ doplňují tvůrci.

Pětidílný seriál Chernobyl z koprodukce společností HBO a Sky sází i na známé herecké osobnosti. Sovětského místopředsedu vlády, kterého Kreml pověřil vedením vyšetřováním havárie, si zahrál švédský herec Stellan Skarsgård. A v roli jaderné fyzičky se divákům představí britská herečka Emily Watsonová.