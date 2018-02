Čeští hokejisté v pátek po půl deváté ráno nastoupí do semifinálového olympijského zápasu proti Rusům. Mnoho lidí ale bude v tu dobu v práci, nebo ve škole. Mohou i přesto sledovat zápas v televizi? Nárok na to nemají, záleží ale na dohodě se zaměstnavatelem nebo školou. Praha 20:10 22. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Francouz (vpravo) vychytal všechny americké nájezdy | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

Pokud zajdeme do extrému, tak zaměstnavatel může svému pracovníkovi televizi v pracovní době vypnout.

Sledovat hokej v práci? Záleží na zaměstnavateli, televizi vám může vypnout.

Podle právníka Jana Rohleny, který se specializuje na pracovní právo, neexistuje žádný nárok člověka na to, aby se mohl dívat v pracovní době na televizi.

„Bude to záležet na benevolenci zaměstnavatele, jestli to svým zaměstnancům během pracovní doby umožní,“ upřesňuje pro Radiožurnál.

A pokud zaměstnanec zrovna se svým zaměstnavatelem nevychází, mohlo by sledování sportovního přenosu v pracovní době vést i k poměrně velkým problémům.

„Takové jednání zaměstnance může vést i k tomu, že se dopustí porušení svých pracovních povinností, protože pravděpodobně to v popisu práce nemá. Pokud mu to není umožněno a využívá pracovní prostředky jako počítač, může dostat výtku za porušení pracovních povinností a může to mít nepříjemný dopad i na trvání jeho pracovního poměru,“ doplňuje Rohlena.

Pokud už zaměstnavatel dovolí svým zaměstnancům sledovat sportovní přenos v pracovní době, měl by to podle právníka Rohleny umožnit všem zaměstnancům, nikoliv jen nějakému oblíbenému oddělení.

Fandit budou i někteří žáci

Některé školy pak svým žákům sledovat hokej dovolí. Ředitelka Základní školy a gymnázia Jiřího Gutha Jarkovského v Praze Jitka Kendíková řekla, že ho určitě budou sledovat a fandit.

„Budeme se dívat. Domluvili jsme se s kolegy tak, že ve čtyřech třídách uděláme přímý přenos z hokejového zápasu a ti, kdo budou mít zájem, se mohou v průběhu dopoledne dívat na hokej,“ uvedla Kendíková.

A dodala, že u školy, která se jmenuje po zakladateli olympijského výboru, je správně, že se budou dívat.

Oproti tomu na gymnáziu v Děčíně se budou žáci normálně učit. Za pedagogy prý nepřišli s prosbami, aby mohli zápas sledovat.

Přímý přenos semifinále mezi Českem a Ruskem vysílá Radiožurnál, na serveru iROZHLAS.cz můžete zápas sledovat online.