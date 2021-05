HBO ukázala první fotky z chystaného seriálu House of Dragon. Vysílat se má příští rok

Princ Daemon Targaryen, druhá manželka Viseryse I. Targaryena nebo pravá ruka královny Corlys Velaryon. To jsou jen některé z postav, které HBO přestavila na prvních snímcích připravované série House of Dragon (Rod draka). Seriál zachycuje události, které se odehrály 300 let před příběhem oblíbené Hry o trůny. Hvězdami série mají být třeba Olivia Cooková nebo Paddy Considine. Diváci se na ni mohou těšit v roce 2022. Fotogalerie Londýn 22:12 6. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Emma D`Arcyová a Matt Smith, který hraje prince Daemona Targaryena | Foto: Ollie Upton | Zdroj: HBO

Prequel Hry o trůny zamíří do dob, kdy o sedm království bojoval tolikrát skloňovaný rod Targaryenů, jehož poslední členy - dědice železného trůnu Rhaegara Targaryena a jeho sestru Daenerys Targaryen - si diváci pamatují z původních šesti sérií. Nejspíš i pro to má House of the Dragon podtitul ‚Ať vládne oheň‘.

Ve slíbených deseti dílech první série se fanoušci mají dočkat toho, že se drak postaví proti drakovi, tedy sourozenec proti sourozenci. Víc tvůrci zatím nechtějí prozradit. Každá epizoda by měla mít zhruba hodinovou stopáž.

Snímky, které společnost HBO zveřejnila ve středu, byly pořízeny u pláže Hollywell ve Velké Británii. Právě na ni letos v dubnu začalo natáčení.

Už teď je tak jisté, že se diváci mohou těšit na druhou manželku Viseryse I. Targaryena, kterou ztvárnila Olivia Cooková.

Do samotného krále Západozemí se potom vtělil Paddy Considine. Jeho mladšího bratra Daemona Targaryena má hrát Matt Smith známý ze seriálů jako Pán času (Doctor Who) nebo Koruna (The Crown).

Na snímcích ale lze spatřit i Steva Toussainta, který ztvárnil Lorda Corlyse Velaryona známého také jako Mořský had, který byl i pravou rukou královny Rhaenyry Targaryen.

Řada s názvem House of Dragon (Rod draka) bude vycházet z knihy Oheň a krev amerického spisovatele George Raymonda Richarda Martina. Celá série Martinových románů, podle nichž vznikl i úspěšný seriál, se jmenuje Píseň ledu a ohně.

Hra o trůny loni získala počtvrté americkou televizní cenu Emmy v kategorii nejlepší dramatický seriál.

House Of The Dragon (2022) Teaser | HBO Max pic.twitter.com/gx1NqsGOn6 — What's On HBO Max (@WhatsOnHBOMax) March 14, 2021