Vzkazy mrtvým i spirituální čištění bytů za tisíce korun. Infiltrátoři se zaměřili na obchodníky s duší

Češi patří k nejateističtějším národům na světě. Přesto se v tuzemsku těší oblibě kartářky a skoro každý čas od času nahlédne do horoskopu. Nevinná legrace se ale může stát velmi nebezpečnou ve chvíli, kdy se na lidské tragédii začnou přiživovat takzvaní spirituální byznysmeni. Právě na jejich podnikání v oblasti spotřební alternativní spirituality se zaměřila epizoda dokumentární série Infiltrace, kterou Česká televize uvedla 27. dubna.

„Stávající nabídkou bohů pohrdáme pro jejich nefunkčnost, církvemi pro jejich chybný lidský rozměr. A tak si vymýšlíme bohy vlastní,“ říká v úvodu dílu s podtitulem Obchod s duší infiltrátorka Ivana Lokajová.

Sama se v přestrojení zúčastnila samozvaného sněmu u doktorky Soni Hájkové, která provozuje holistické Centrum přírodní léčby, kde učí lidi hlubšímu smyslu vžité přítomnosti. Během setkání, které zachytila na skrytou kameru, s ní kruhu seděla mimo jiné vědkyně, muž, co komunikuje s královnou vod, nebo žena, co mluví s trpaslíky.

Co upřímně hledající lidi vede do rukou podobných podnikatelů, vysvětluje psychiatr a infiltrační poradce Radkin Honzák: „Už (americký psycholog Abraham Harold) Maslow definoval potřeby, kde kromě biologických, sociálních a psychologických jsou lidské potřeby spirituální. Jednou z nich je potřeba sebepřesahu, což je dáno vědomím konečnosti života. A to tyhlety sekty a společenství nabízejí.“

Živná půda pro podvodníky

Podobná „taškařice“, jak Lokajová terapii u doktorky Hájkové nazývá, obvykle končí osobními smutnými konci a zbytečně vyhozenými penězi. Mnohem větší tragédii může představovat, když se touto cestou nechají vést ti, kteří potřebují opravdovou pomoc. A zde začíná případ Barbory Vlkové, které je nová epizoda pořadu věnovaná.

Barboře bylo 19 let, když na svém maturitním plese zemřela na selhání organismu. Některá média se její smrti věnovala s tím, že se předávkovala drogami. Její matku Simonu tehdy uvrhla bolest a zoufalství do spárů těch, kteří jí slibovali ještě jednou s mrtvou dcerou promluvit.

„Truchlení není žádná deprese ani depka, ale přirozená reakce na osobní ztrátu, se kterou dříve uměly smířit všechny duchovní školy, které byly po tisíciletí vypracované k tomuto účelu,“ tvrdí Honzák s tím, že v současnosti je tu po těchto věcech duchovní mezera. Psychiatři pomoc v této oblasti nenabízejí a psychologové to neumějí.

„Lidská bolest je tak živnou půdou pro podvodníky. Nemáme ritualizovanou smrt. Tyhle hyeny mají naprosto otevřené pole. Nabídka, že můžete společně jít dál, je lákavá. Proč by jeden zoufalý člověk nevěřil člověku, který mu nabízí naději, a ještě navíc zabalenou v osobním příběhu?“

Simona Vlková v rámci Infiltrace oslovila několik podnikatelů v alternativní duchovnosti, kteří nabízejí třeba hlubinné terapie, komunikaci se zemřelými, odvádění duší nebo spirituální čištění bytů. Ceny těchto služeb se přitom pohybují v řádu stovek až tisíců korun.

Profesionální životní poradkyně Zdena Švancarová během svého spirituálního uklízení prochází tři hodiny byt, roznáší přitom sůl a zpívá. Na závěr pak do obývacího pokoje nastříká esenci s andělskou energií. Jak tvůrci pořadu zjistí, jde o sprej, který se dá najít na prodejních portálech v sekci osvěžovačů vzduchu. Vlková návštěvu shrne jako „divadelní představení v kostýmu“.

Pro srovnání ale vyzkouší ještě nabídku konkurence. Vědma Eva Xaris Strmisková zůstane čtyři hodiny. Místo chození po bytě ale sedí a maluje si. Vlkovou zároveň přesvědčuje, že má čarodějnický dar, a pozve ji na sebevzdělávací kurz. Ten obsahuje procházky, meditace, debaty nebo výklad karet. Infiltrátorka za něj zaplatí osm tisíc korun, za hodinu soukromé konzultace dalších 1200 k tomu.

První díl z cyklu Infiltrace natočila Česká televize před 15 lety. Tehdy, v roce 2004, po odvysílání dílu Já, ošetřovatelka došlo ke změně poměrů v mnoha ústavech sociální péče. Před dvěma lety, po odvysílání Obchodu se zdravím, přišlo ministerstvo zdravotnictví s novým zákonem o léčitelích.

Loni infiltrátoři sledovali, jak to vypadá s péčí v českých zdravotnických zařízeních. Na základě Obchodu se svědomím policie obvinila Nemocnici Pardubického kraje a tři zdravotníky. Díl také vyvolal velký ohlas u diváků, kteří začali nabízet finanční pomoc rodině Adama Vyčítala, jenž upadl do bdělého kómatu po operaci mandlí.

Obchod s duší odvysílala ČT1 v pondělí 27. dubna. Epizoda z dokumentární série Infiltrace je nyní ke zhlédnutí na platformě iVysílání.