Česká televize po četných stížnostech neodvysílá novou Infiltraci o terapiích pro děti s autismem

Česká televize odložila premiéru nového dílu z dokumentárního cyklu Infiltrace. Reagovala tak na vlnu stížností, kterou rozpoutalo uvedení upoutávky z epizody nazvané Obchod s nadějí, v níž měla skrytá kamera zaznamenat „podivné praktiky péče o děti s autismem v jednom pražském centru“. Proti tomu se ohradilo sdružení rodičů dětí s poruchou autistického spektra. Dokument měla odvysílat ČT1 v pondělí 15. března. Praha 11:49 12. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Oslovila nás maminka syna s poruchou autistického spektra, že si už dlouho hledá různé terapie, které by mu pomohly. V našem případě nejde o konkrétní metodu samotnou, ale o způsob jejího praktikování, který se jí zdál minimálně nestandardní. A protože byla ochotna v rámci natáčení otevřeně spolupracovat, dohodli jsme se, že to zkusíme prověřit,“ popsala příběh za Obchodem s nadějí režisérka Šárka Maixnerová v tiskové zprávě, kterou televize rozeslala médiím ve čtvrtek po poledni.

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) byla v Česku legislativně ukotvena v roce 2017 Poslaneckou sněmovnou. Je jednou z mnoha možných terapií, která je nabízena lidem s autismem. Cílem je redukovat jejich „nevhodné“ chování a nahradit je „správným“, čehož se dosahuje intenzivním cvičením a posilováním takzvaných vhodných návyků odměnami pod dozorem odborníka, uvádí Česká televize.

Jak stojí v anotaci pořadu, infiltrátorka Bára se nejdříve sama zapojila do vzdělávání v rámci ABA terapie (viz boxík) a poté se na měsíc nechala zaměstnat v jedné pražské neziskové organizaci, která dopoledne působí jako školka pro děti a odpoledne zde probíhají individuální terapie.

„Prohřešky se tam kupí a v závěru je to celé obrovský podvrh. V zařízení, jež není založené, provozují terapii lidé bez vzdělání, najímaní na ulici, kteří školí pedagogické pracovníky v metodě, kterou by měla proplácet zdravotní pojišťovna. Rodiče nemocných dětí celý cirkus sponzorují, a to nemalou částkou 33 tisíc korun měsíčně,“ doplňuje spoluautorka Infiltrace Ivana Lokajová.

„Na četné stížnosti organizací a podnětů od diváků jsme se rozhodli znovu posoudit všechny aspekty a vysílání dokumentu posunout,“ uvedla mluvčí televize Karolina Blinková ve čtvrtek večer v zaslané zprávě.

‚Museli bychom okrádat sami sebe‘

Sdružení Rodiče pro děti s autismem (Roprodesa) se údajně o existenci pořadu a faktu, že někdo natáčel průběh jejich terapií, dozvědělo minulý týden náhodně z ukázky odvysílané na České televizi.

„Uvedená upoutávka pro nás byla naprosto šokující, protože jsme do té doby neměli tušení, že by někdo mohl naše děti natáčet bez našeho souhlasu, a to ještě v soukromém bytě jednoho z nás, to vše za účelem zveřejnění. Nebyl nám ani poskytnut prostor pro vyjádření našeho názoru,“ píše v prohlášení zaslaném právnímu oddělení České televize.

Ohrazuje se také proti tomu, že v ukázce zaznívá, že provozovatelé těchto terapií „vydělávají na potížích rodičů s poruchou autistického spektra“ a v anotaci pořadu je doslova nazývají podvodníky.

O lidi s těžkým autismem se nemá kdo postarat. Rodiny nemají finance, v ústavech chybí personál Číst článek

„V této souvislosti bychom rádi upozornili na skutečnost, že naše centrum navštěvují v rámci zmíněného programu intenzivní péče pouze naše děti. Celou organizaci centra a nákladů na jeho chod neseme výlučně my sami rodiče,“ tvrdí Roprodesa.

„Nerozumíme tedy, kdo by měli být ti ‚podvodníci‘, kteří okrádají rodiče dětí s poruchou autistického spektra. Z logiky věci bychom museli okrádat sami sebe.“

Podle Alexandry Hroncové, matky autistického chlapce, která vyjádření Roprodesa sdílela na svém facebooku, není vhodné ani to, že terapii v dokumentu komentuje zrovna bývalý šéf dětských psychiatrů Pavel Matýs, jenž je podle ní dlouholetým odpůrcem behaviorální aplikované intervence.

Matýs na funkci předsedy dětské sekce České psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně rezignoval v říjnu 2019 poté, co čelil kritice kvůli svým slovům o ekologické aktivistce Gretě Thunbergové.

„Jeho nedávné výroky ve vztahu k dětem s poruchami autistického spektra považujeme za významně stigmatizující, dehonestující a zcela neprofesionální,“ vysvětlila jeho odchod tehdejší mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Cyklus Infiltrace

První díl z cyklu Infiltrace natočila Česká televize před 17 lety. Po odvysílání dílu Já, ošetřovatelka tehdy došlo ke změně poměrů v mnoha ústavech sociální péče.

V roce 2018 po odvysílání Obchodu se zdravím, kde jedna z terapeutek prohlašovala, že se dá „vykadit“ rakovina, přišlo ministerstvo zdravotnictví s novým zákonem o léčitelích.

Předloni infiltrátoři sledovali, jak to vypadá s péčí v českých zdravotnických zařízeních. Na základě Obchodu se svědomím policie obvinila Nemocnici Pardubického kraje a tři zdravotníky. Díl také vyvolal velký ohlas u diváků, kteří začali nabízet finanční pomoc rodině Adama Vyčítala, jenž upadl do bdělého kómatu po operaci mandlí.