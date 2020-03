Obchod se soucitem. Režisérka na skrytou kameru natáčela v množírně koček, které prodávali za tisíce

Kočku nebo psa má ve své domácnosti podle statistik 64 procent Čechů. Podle právníků z organizace Animal Eye je po prodeji drog a prostituci obchod se zvířaty třetím nejvýnosnějším ilegálním byznysem v Česku. Jak si množitelé zvířat a některé neziskové organizace přijdou na statisíce korun na úkor důvěřivých lidí, ukazuje nový díl investigativní Infiltrace s podtitulem Obchod se soucitem. Praha 12:55 3. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chovatelka prodala podvyživené a zablešené kotě mainské mývalí kočky. Podle jednoho veterináře, který se vyjadřuje v dokumentu, bylo ovšem v pořádku. Dva dny poté jiný veterinář vyhodnotil zdravotní stav kočky jako špatný. | Zdroj: reprofoto Česká televize

Režisérka Šárka Maixnerová pro Českou televizi natočila další díl investigativního cyklu Infiltrace, kde se společně s herečkou a infiltrátorkou Ivanou Lokajovou zabývají obchodem se zvířaty a odhalují, jakými různými způsoby lze na zvířatech vydělat i statisícové částky.

„Motivace osob zneužívající obchod se zvířaty je čistě finanční. Překvapilo mě ale, o jak velké peníze tu jde. Bylo mi líto nejen koček a psů, ale i některých lidí, kteří se do situace přimíchali náhodou,“ říká Maixnerová.

Společně s Ivanou Lokajovou se rozhodly vybrat dvě nejčastěji se opakující praktiky a ty pomocí skryté kamery zdokumentovat. „Jsou to modelové případy, se kterými se běžný člověk může setkat nejčastěji,” vysvětluje Maixnerová.

Kotě Mojito

Část dokumentu se zaměřuje na fungování spolku Pet Heroes, který se podle tvrzení na svých webových stránkách snaží pomáhat hendikepovaným, nemocným a opuštěným zvířatům. Maixnerová natáčela skrytou kamerou, jak finance na mnohdy nákladnou veterinární péčí získávají prostřednictvím transparentního účtu a malého obchůdku s dárkovými předměty.

Figurantka se zajímá o příběh kotěte Mojita, které přišlo o zadní nohy. Vybrané finanční prostředky měly podle spolku Pet Heroes pokrýt náklady na celkovou péči o kotě a v budoucnu, až ukončí proces růstu, i na zaplacení operace, při které budu Mojitovy voperovány speciální titanové protézy.

Lokajová v roli infiltrátorky při návštěvě zmiňovaného obchůdku předstírá zájem o zmíněné kotě. Poté, co na místě od zástupkyň spolku zjistí, že spolek provozuje azylové zařízení pro opuštěná zvířata, se bez předchozí domluvy vydá na místo.

Tam by se podle slov obsluhy dobročinného obchůdku mělo nacházet azylové zařízení, které vedou takzvané azylové tety. Lokajová ale na místě nachází jednoho psa v kotci a ženu, která jí tvrdí, že bez předchozí domluvy není možné se na zvířata podívat a například je vyvenčit.

„Azylové tety fungují na bázi dobrovolnosti. Azylová teta Jana (žena, kterou Lokajová navštívila – pozn. red.) má vlastní práci a také má osobní život, který respektujeme,“ zdůvodnil po odvysílání spolek v prohlášení na svých stránkách skutečnost, proč není možné návštěvu uskutečnit bez předchozí domluvy.

130 tisíc na pomoc

„Na pomoc Mojitovi přišlo 130 tisíc korun, za které mnohokrát děkujeme všem dárcům, kterým nejsou lhostejné životy hendikepovaných a nemocných zvířat v nouzi. Na veterinární péči Mojita jsme zatím vynaložili 18 505 korun,” píše spolek na svých stránkách.

Maixnerová pátrala, kam ještě směřují peníze z darů, které spolek dostává od lidí. Během natáčení také navštívila prostory, kde se pečuje o zvířata. Z pořízených záběrů vyplývá, že v době návštěvy například zmíněné kotě nebylo v karanténě a místnost byla značně znečištěná.

„Viděli jsme transparentní účet, ze kterého se koupilo auto, sušička na prádlo, foťák ale i kurz marketingu. A účetní uzávěrku za rok 2018, kde nezisková organizace Pet Heroes vybrala darem 5 292 000 korun a na e-shopu a dobročinném obchodě 464 tisíc korun. Za provoz auta vydali 324 tisíc, využili poradenských služeb za 285 tisíc a za pronájem kanceláře v panelákovém bytě předsedkyně organizace Nikol Burešové utratili z tohoto účtu 900 tisíc korun,” cituje autorka dokumentu z výroční zprávy.

Spolek se ohradil slovy, že částka 900 000 korun je položka v účetní závěrce, která je běžnou účetní položkou. „V tomto případě se jedná o položku, která zahrnuje veškeré prostory, které si pronajímáme a do kterých nakupuje vybavení, včetně věcí, jako jsou čisticí prostředky. Do těchto prostor patří také pronájem a provoz azylu. Patří do toho třeba také škrabadlo, klece, jar nebo savo,“ stojí na stránkách spolku.

Burešová serveru iROZHLAS.cz řekla, že má v úmyslu se bránit právní cestou. „S právníkem jsem si ještě nevolala, ale bránit se budeme, protože ten dokument je jednostranný a věci, které v něm zazněly, nejsou pravdivé.“

Razítko od veterináře

Infiltrace se přes figurantku také vydává za zájemkyni o koupi kotěte mainské mývalí kočky od chovatelky Lenky Pittnerové z jižních Čech. Zde se setkává s množírenským byznysem. V Borku u Českých Budějovic Pittnerová chová v domě na dvě desítky koček. Ty skrytá kamera zachycuje podvyživené, hladové a nemocné. Dokument pak referuje o špatném zdravotním stavu jedné z nich, kterou Lokajová u chovatelky zakoupí.

Po této návštěvě podávají infiltrátorky prostřednictvím bývalé poradkyně chovu mainských mývalích koček Radky Vacíkové na Pittnerovou a její chov koček stížnost na Krajsou veterinární správu.

„Krajská veterinární správa reagovala po měsíci na naši stížnost tak, že dělali kontrolu v únoru, kdy nezjistili žádná pochybení,“ uvádí v dokumentu Lokajová. „Aby následující kontrola nebyla považována za šikanózní, jelikož od uplynulé kontroly uběhlo teprve šest měsíců, správní orgán potřebuje detailní informace o prodaných zvířatech a jejich chovatelích,“ reagovala v pořadu na stížnost správa.

Dalším, kdo podle tvůrkyň dokumentu byznysu Pittnerové s nemocnými a zanedbanými kočkami napomáhá, je veterinář Pavel Foglar. „Půjčili jsme si další zachráněnou kočku původem od paní Pittnerové a šli se zeptat jejího veterináře, proč kočkám vydává dobré posudky, když jsou všechny nemocné,“ popisuje Lokajová.

Foglar v dokumentu tvrdí, že neměl důvod posudky o způsobilém zdravotním stavu kotěte nevydat, ačkoliv jiný veterinář o dva dny později popsal kotě jako podvyživené, zablešené a nemocné. Podnět na státní veterinární správu podle svých slov nepodal, protože mu Pittnerová tvrdila, že u ní již kontrola proběhla. „Důvěřoval jsem jí v tomto ohledu,“ říká Foglar. „Jestli to je takhle, jak říká, jsem rád, že mám zpětnou vazbu a kašlu na to a už jí to dělat nebudu,“ uzavírá v dokumentu veterinář.

Reakci Pittnerové na pořad Infiltrace redakce zjišťuje.

15 let infiltrace

„Podle nás je to osvěta, snažíme se o zaznamenání dlouhotrvajícího negativního stavu. Přijdeme, ověříme, natočíme a něco se začne dít,“ komentuje vznik Infiltrace Maixnerová. Na dotaz, co režisérka očekává po uvedení Obchodu se soucitem, odpovídá, že odvysíláním to teprve všechno začíná. „Před i po odvysílání je nám právně vyhrožováno, zatím ani k žádné žalobě nedošlo,“ říká.

Česká televize se k odhalování společensky závažných témat pomocí metody skryté kamery vrací pravidelně. Před patnácti lety natočila první díl z cyklu Infiltrace. Tehdy, v roce 2004, po odvysílání dílu Já, ošetřovatelka došlo ke změně poměrů v mnoha ústavech sociální péče, čehož si všimli i v zahraničí. Před dvěma lety, po odvysílání Obchodu se zdravím, přišlo ministerstvo zdravotnictví s novým zákonem o léčitelích.

Novou epizodu dokumentárního pořadu Infiltrace odvysílala Česká televize v pondělí 2. 3. od 21.20. Díl s názvem Obchod se soucitem byl o obchodování se zvířaty a stinných stránkách celého byznysu.