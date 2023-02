Ivan Mládek se vrátil před kameru. Nový dokument ho představuje hlavně jako malíře

Jako o malujícím vtipálkovi o sobě vypráví v novém dokumentu Ivan Mládek. Portrét písničkáře, komika a malíře natočil Patrik Ulrich. „Teprve když se Ivan dozvěděl, že se mnou tvoří František Svěrák – vnuk Zdeňka Svěráka –, na nabídku kývl,“ prozrazuje režisér. Praha 22:26 12. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový dokument se jmenuje Perspektiva Ivana Mládka | Foto: Tomáš Maleček | Zdroj: Český rozhlas

Ivan Mládek se po sedmdesátce zařekl, že už se před televizní kamerou neukáže. Léta vehementně odmítal také rozhovory. Nabídku na dokument nejprve rovněž nepřijal.

„Zkoušel jsem, že přijedeme za ním, ani to nevyšlo. Přesvědčil ho až Franta Svěrák. Nejen proto, že je vnukem Zdeňka, ale hlavně proto, že je taky malíř,“ vysvětluje Ulrich a odkazuje na střihače a kameramana snímku Františka Svěráka.

Dokument společně pojmenovali Perspektiva Ivana Mládka. Vypovídá to zejména o výtvarném stylu, který Ivan Mládek uplatňuje od sedmdesátých let a který sám nazval antiperspektivou.

„Mladý svět otiskoval moje texty a chtěl, abych ke každému namaloval nějakou kresbičku. U písničky Rychlík jede do Prahy jsem přemýšlel, co nakreslit. Připadalo mi hloupý nakreslit koleje, jak se zužují do dálky, tak jsem to otočil,“ směje se Mládek.

Slavnostní předpremiéra

Podle Ulricha název bezmála hodinového dokumentu vystihuje Mládkovu osobnost. „Jak je perspektivní – jako malíř, bavič, spisovatel, textař, hudební skladatel, skvělý bandžista, ale hlavně člověk.“

Dokument vznikal loni v létě. Filmaři se s Mládkem podívali nejen do jeho ateliéru za Prahou, ale také na Moravu. „Vyrazili jsme do Kroměříže ke krásnému baroknímu kostelu a ke klášteru v Dubu nad Moravou. Oba postavil jeho prapředek, slavný barokní architekt.“

První diváci už snímek zhlédli na slavnostní předpremiéře v pražském kině Mat. Tam zavítali Mládkovi souputníci Luděk Sobota a Zdeněk Svěrák. Právě on stál u začátků Mládkovy hudební kariéry. Složili spolu bezmála dvacet písní. První se jmenovala Láďa jede lodí.

„Uvědomil jsem si, že jak jsme se s Ivanem dlouho neviděli, nepřestali jsme si být blízcí,“ říká Svěrák.

Režiséra Patrika Ulricha mrzí, že se do dokumentu nevešlo téma, které k Ivanu Mládkovi také patří. „Vytvořil asi pět zábavných deskových her. Nechtěl se tím ale zabývat, protože to byla prý jen sranda, kterou vymyslel, když se nudil,“ dodává Ulrich.

Televizní diváci dokument uvidí večer 22. února na ČT art.