Jakub Železný: Jsem připraven kandidovat na šéfa ČT. Nikdy jsem ale neřekl, že bych si to přál

Moderátor České televize už mnoho let načrtává svou ambici účastnit se konkurzu na místo generálního ředitele. „Řekl jsem, že když bude taková situace, tak na to jsem připraven. To stále platí. Zároveň jsem ale nikdy neřekl, že bych si to přál, chtěl, že bych po tom toužil nebo bažil. Nechci, nepřeji, netoužím, nebažím. Fakt ne," odpovídá. A dodává, že se ho na to ptala už i současná hlava veřejnoprávní ČT. Praha 17:50 27. prosince 2022

„Říkal mi: Proč to teda říkáte, když to nechcete? Já mu vysvětlil, že to není o chtění, to není o tom mít někde cedulku generální ředitel ČT, ale o pocitu, že by člověk mohl pro tu televizi, kterou má rád a kde je přes dvacet let, něco udělat,“ vysvětluje moderátor Jakub Železný.

Poslechněte si celou Osobnost Plus Barbory Tachecí

„Nejsem mesiáš, mám spoustu chyb, o kterých vím a znám je, protože chlap své chyby vidí a uzná. Chlapák ne. Ale v tomto případě jsem na to ve chvíli, kdy situace taková bude, připraven. Mám jedinou podmínku, nesmí kandidovat současný generální ředitel,“ doplňuje v Osobnosti Plus s tím, že kdyby měl soupeřit s Petrem Dvořákem, tak by mu to nepřipadalo korektní.

„Nejsem mesiáš, mám spoustu chyb. Ale chlap své chyby vidí a uzná. Chlapák ne.“ Jakub Železný

„Kdyby ale kandidoval kdokoli jiný z mých nadřízených, tak by mi to nevadilo. Ale on je statutární zástupce instituce, která mě živí,“ vysvětluje.

O České televizi se před nějakou dobou hodně mluvilo v souvislosti s Radou ČT. Podle moderátora se situace mírně rozkolísala, ale už i uklidnila.

„Úplně upřímně, nikdy nevím, jak mám tyto věci hodnotit, ale rád odpovím: Rada ČT, jak známo a podle zákona, do chodu ČT nesmí nijak zasahovat. To je přímo v zákoně řečeno. Takže zasahuje tak, jak si zasahovat necháme. Do našich osobností, do našich integrit zasahuje jen tak, jak to připustíme,“ říká Železný.

„Když se někdo lekne a řekne: ,Ježišmarja‘, ty jo… Aby ta Rada něco… To už je špatně. Já se nikdy takto nechoval. Na druhou stranu, vnitřní atmosféru to nějakým způsobem určitě rozkolísalo, ale rozkolísat se nechá jen ten, kdo není pevný a silný,“ myslí si.

Stížnosti patří nadřízeným

„Nebudu radit nadřízeným, co mají dělat a co mají říkat (Radě ČT), ale kdybych mohl, tak bych možná třeba víc přemýšlel, jestli vůbec je správné a možné něco hájit před orgánem, který nemá žádné právo na vyřizování stížností, jediné právo má pro stížnosti na generálního ředitele,“ říká.

„Já nejsem generálním ředitelem, takže když si na mě někdo takzvaně stěžuje, tak by to Rada měla správně vzít a předat někomu, kdo se tím má zabývat. To znamená mým nadřízeným.“

Dodává s tím, že tento postup by byl podle litery zákona, a nehodnotí, jestli je konstruován dobře, nebo špatně.

„Je úplně absurdní, že má Rada ČT řešit, že někdo řekl pravdu.“ Jakub Železný

Člen Rady ČT a bývalý televizní redaktor Roman Bradáč letos na Radě vznesl dotaz, proč Železný stále při informaci o olympijské Číně opakuje, že jde o komunistickou totalitní zemi.

Vedoucí televizního zpravodajství Zdeněk Šámal radním odpověděl: „Jakub Železný je dlouholetý prověřený kolega, který tím chce něco zdůraznit. Je to, jako když zdůrazňuji, že jsem se potkal s panem A, s panem B, s panem C, ale taky s panem D-pošukem. Tím zdůrazňuje, že cosi stojí mimo obecně uznávané normy.“

„Já jsem to spíš cítil tak, že se snaží odpovědět tak, aby byl korektní, pravdivý a aby to bylo maximum možného. Pro mě je spíš otázkou, proč se Roman Bradáč, který mě zná, který je můj bývalý kolega, dokonce na chvíli bývalý nadřízený, proč se na to takto ptá… Spíš mě to trošku zamrzelo. To se přiznám,“ vysvětluje moderátor.

Železný podotýká: „Tyto věci bych si asi měl vyřizovat s nimi, to je bod jedna. Bod dvě, je to asi stejné, jako kdybychom my dva řešili stížnost na ománského sultána. Je vlastně úplně absurdní, že má Rada ČT řešit, že někdo řekl pravdu,“ uzavírá Jakub Želený.

