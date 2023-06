Souček: Koncesionářské poplatky by se měly platit spolu s elektřinou. Vyhnout se tomu by nebylo snadné

Jan Souček, současný ředitel brněnského televizního studia, se stane 1. října generálním ředitelem České televize. „Jsem přesvědčený o tom, že koncesionářské poplatky by bylo dobré vybírat po vzoru takzvaného německého modelu, kdy poplatníkem jsou všechny domácnosti, které mají odběrné místo elektrické energie,“ říká v pořadu Host dne na Moravě. Rozhovor Brno 21:51 17. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Souček | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

Pane řediteli, před dvěma měsíci jste v tomto pořadu řekl, že chcete být generálním ředitelem České televize? Co chcete teď?

Já bych chtěl, aby po těch šesti letech, což je mandát generálního ředitele České televize, měli diváci v Česku pocit, že můžou být na veřejnoprávní televizi hrdí a že je televize baví, informuje a vzdělává.

To pořadí jsem tentokrát neřekl tak, jak by správně mělo být. To „baví“ chápu v širším smyslu. Tedy že to médium, Česká televize, je jejich médium, že tam najdou to, co právě hledají.

Česká televize je složitý podnik. Jako generální ředitel velíte programu, který je zpravodajský, literárně-dramatický, který může být i hudební, do toho je tam ekonomika, marketing, složitá technika. V čem z toho jste nejvíc doma?

Nepochybně ve zpravodajství a potom v zábavě. To jsou oblasti, kterým jsem se profesionálně věnoval, než jsem se stal manažerem, tedy ředitelem brněnského televizního studia.

A popravdě, zpravodajství je asi opravdu něco jako droga, to už z člověka, myslím, nadosmrti nevyprchá. Kdo to někdo dělal, tak to zná.

Jak se dá zorientovat v tom zbylém?

V mediálním světě jsem už 30 let. A tak, jak jsem stoupal po jednotlivých pozicích úplně od základu, tak jsem se se spoustou profesí potkával. Takže o základních procesech v televizi mám docela dobrý přehled.

Kromě toho není generální ředitel ten, kdo rozhoduje o všem, kdo řídí všechno, na všechno musí mít názor a všemu musí rozumět. Generální ředitel je na prvním místě manažer, který si musí sestavit šikovný tým lidí, kteří jednotlivým odbornostem rozumí na špičkové úrovni.

Četníci ze Znojma

Co bude první pořad, seriál, nebo film, který byste chtěl natočit? Kdy poznáme, že jste vstoupil do České televize jako generální ředitel?

Když nastoupím jako generální ředitel od 1. října 2023, tak první seriál nebo film, který mi projde rukama, uvidí diváci nejdřív za dva roky, někdy na konci roku 2025.

Ale jeden takový projekt nosím v srdci už několik let a věřím, že se nám ho podaří vrátit k životu. Byl odložený kvůli úsporným opatřením v roce 2018 nebo 2019. Je to podle mě „srdcovka“ i pro kolegy z brněnského televizního studia, protože navazuje na legendy.

Jmenuje se Četníci se Znojma. A nemá to s postavami z Četnických humoresek nic společného. Nechci ale prozrazovat, zda se tam neobjeví i některé postavy z Četníků z Luhačovic.

Pozor, herec Zdeněk Junák poslouchá brněnský rozhlas. To bude zklamaný.

Tam je drobný problém v tom, že Zdeněk Junák sice byl výraznou postavou Četnických humoresek. Ale humoresky letos oslaví 25 let od natáčení první řady. A čas se s nikým příliš nemazlí.

Kdyby měl Zdeněk Junák navazovat na svoji roli, tak by to úplně nešlo. Protože Četníci ze Znojma se dějově odehrávají na samém počátku Československé republiky v roce 1919. A je to pro mě příklad projektu, který sice přináší kriminální příběhy, ale současně v sobě má i veřejnoprávní poslání.

Protože ty příběhy se odehrávají na pozadí velmi zajímavých historických událostí, které nejsou příliš známy a vypovídají leccos o tom, s jakými porodními bolestmi Československá republika vznikala.

V roce 1919 totiž právě na Znojemsku, tedy v oblasti, která byla hustě německy osídlená, proběhla revolta proti vzniku Československa. Znojemsko se chtělo odtrhnout a znovu připojit k Rakousku. Byla tam poslaná československá armáda.

A na pozadí těchto třenic se odehrávají ty kriminální příběhy. Já jsem naprosto přesvědčený, že to diváky České televize bude bavit.

Jedním z vašich motivů bylo, že v televizi bude méně kriminálek. Čeho bude více?

Více aktuální publicistiky, tedy pořadů, které budou dávat prostor dosledovávání zpravodajských kauz. Tedy tomu, co česká novinařina umí dobře, tedy najít a pojmenovat, že se něco stalo a že se to stalo tak, jak se to stát nemělo.

Ale co nám chybí, je důsledné dosledovávání, kam to dospělo a jestli ti, kteří byli zodpovědní za to, že ten problém nastal, z toho vyvodili nějaké závěry. Třeba že se změnily právní předpisy, anebo že byla přijata opatření tak, aby se ten problém už příště neopakoval.

Poplatky jako v Německu

Mluví se o zvyšování koncesionářských poplatků a že by to mělo být i 250 korun, 180 korun, měl by to financovat stát z DPH a tak dále. Jakým způsobem budete vstupovat do této debaty?

Je nepochybně rolí managmentu České televize, a tím pádem především generálního ředitele, iniciovat a vést debatu s politiky, s poslanci, senátory a vládou o tom, jak by mělo vypadat financování médií veřejné služby do budoucna. Tato debata už probíhá, podle mých informací už existuje určitá představa novely zákona o rozhlasových a televizních poplatcích.

Já bych se do toho rád připojil. Protože považuji za optimální odlišný model, než který je dnes v připravované novele.

Jsem přesvědčený o tom, že koncesionářské poplatky by bylo dobré vybírat po vzoru takzvaného německého modelu, kdy poplatníkem jsou všechny domácnosti, které mají odběrné místo elektrické energie.

Má to několik praktický výhod. Organizování výběru poplatků je tak velmi jednoduché a nevyvolává potřebu dalších nákladů, protože poplatek je zahrnut už v zálohové faktuře, kterou se platí elektrická energie.

A druhá výhoda je ryze praktická. Strategií, jak se poplatku vyhnout, totiž neexistuje mnoho.

Dnes platíme koncesionářský poplatek buď formou SIPO přes poštu, nebo napřímo. Teď by byl přímo zahrnut ve faktuře za elektřinu. To znamená, že by se platilo ČEZu nebo EONu.

Ano, tyto společnosti by vybíraly koncesionářský poplatek a pak ho převáděly Českému rozhlasu nebo České televizi.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.