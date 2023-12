Tři mrtví podvodníčci a dva zlí kancléři se v nové štědrovečerní pohádce přetahují o Klíč svatého Petra

Klíč svatého Petra začíná na pohádky celkem netradičně, a to smrtí trojice hlavních postav. Tobiáš (Filip Březina) je v tom docela nevinně. Když totiž na náměstí zpíval kolemjdoucím o tom, že je lepší mít poctivou práci než krást – jak to tak lidé dělávají, zřejmě –, připletl se do cesty hádající se dvojici lupičů na útěku.

Vilémovi (Mark Kristián Hochman) totiž padl do oka zlatý klíč vykukující z kapsy jednomu ze štamgastů místní krčmy. Nepočítal ale s tím, že ho po úspěšné loupeži převeze mazaná podvodnice Emílie (Berenika Kohoutová).

A tak Tobiáš běží za Vilémem a ten pro změnu běží za Emílií, která mu odcizila, co si on sám nepoctivě odcizil. Všichni tři dorazí až k molu zámeckého rybníku, na jehož dně nakonec taky skončí. Přihlížející vodník (Lukáš Příkazký) jen odevzdaně zakroutí hlavou a rybář si nahlas posteskne, kdy se lidé konečně naučí plavat.

Na zámek, kde místo starého dobromyslného krále (Petr Nárožný) vládnou jeho hamižní kancléři (David Novotný, Sabina Remundová) se mezitím po letech odloučení vrací princezna Viola (Sára Korbelová). Na klášterní škole se kromě tradiční výuky tance a vyšívání soukromě věnovala i historii, literatuře a právům, což staví kancléře do nepříjemné situace.

Rozhodnou se proto princeznu provdat nápadníkovi, který ji odvede někam hodně daleko. Jako naprosto ideální partie se proto zdá být místní vodník. Ten si na půvabnou Violu už nějakou dobu myslí a přes svou lásku si ani neuvědomuje, že společné bydlení pod hladinou rybníka pro ni vytváří podmínky neslučitelné se životem.

Dokonalý plán kancléřů naruší příchod neodbytného barona, který se chce také ucházet o princezninu ruku. Ve skutečnosti jde o Tobiáše a Viléma s Emílií, vydávající se za jeho poradce. Když totiž trojice posmrtně dorazila k nebeské bráně, svatý Petr (Ivan Romančík st.) je ihned poznal. To jemu patřil odcizený klíč, takže teď bránu do ráje „odemyká“ šperhákem.

Trojici nezvedníků – nebo tedy spíše dvojici a jednomu chudákovi – dá možnost se vykoupit před přímou cestou do pekel. Stačí, když se jim za devět dní podaří najít a vrátit jeho kouzelný klíč. A když se náhodou během toho polepší, a ještě navíc vrátí království spravedlivou vládu, nebude to vůbec na škodu.

Klíč svatého Petra televizní pohádka

Česko, 2023, 91 min Režie: Karel Janák

Scénář: Petr Hudský

Hrají: Filip Březina, Berenika Kohoutová, Mark Kristián Hochman, Sára Korbelová, Sabina Remundová, David Novotný, Lukáš Příkazký, Petr Nárožný

Režisér Karel Janák letos natáčel štědrovečerní pohádku pro Českou televizi už posedmé – a k tomu už popáté podle scénáře Petra Hudského. Nelze mu proto úplně vyčítat, že se opakuje.

Klíč svatého Petra ale po šňůře poměrně nápaditých příběhů – ať už se tím myslí astronomická romance O vánoční hvězdě zasazená do ladovské zimy nebo Korunní princ, kde titulní hrdina neustále zapomínal, že skolil draka i kým že vlastně sám je – působí jako nutná výplň programu bez jakéhokoli života a šťávy.

Je to, jako by se dohromady poskládaly osvědčené pohádkové přísady a doufalo se, že to bude stačit. Tuhle musí princeznini nápadníci plnit úkoly, tuhle zase prohnilí kancléři zvesela kují pikle.

Problém je, že ani ti záporáci tu nejsou pořádně záludní. A to má přitom David Novotný ten báječný účes, který nejde ani tolik označit za sestřih podle hrnce, jako spíš podle mělkého talíře. V mnoho místech ho v proradnosti nekompromisně přehrává.