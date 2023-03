Česká televize natáčí nový seriál. Macháček a Cina se představí v roli vyšetřovatelů paranormálních jevů

Česká televize a německá ZDF začaly společně natáčet komediální seriál To se vysvětlí, soudruzi! Tvůrci chtějí navázat na koprodukční projekty Československa a Západního Německa z druhé poloviny minulého století. Osmidílná série s Jiřím Macháčkem a Janem Cinou v hlavních rolích se inspiruje paranormálními záhadami z osmdesátých let. Seriál by měl být natočen v podobném duchu jako jsou populární Návštěvníci, Létající Čestmír nebo Arabela.

