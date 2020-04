‚Mladí se nedívají pouze na Netflix.‘ Za 14 dní karantény vzrostl čas strávený u televize o třetinu

U dětí kvůli uzavření škol sledovanost narostla o 51 procent a průměrná denní doba u TV poskočila na necelé 2,5 hodiny. Ještě výraznější nárůst televizní sledovanosti je vidět u diváků ve věku 15 až 24 let. Meziročně je vyšší o 54 procent na 1,5 hodiny denně.

„Neplatí, že se mladí dívají pouze na videa na internetu nebo na filmy a seriály na aplikacích typu Netflix. Televize hraje v jejich životě stále důležitou roli, což dokazují data,“ uvedl ředitel marketingu Atmedia Pavel Müller.

Po vyhlášení celostátní karantény věnují lidé více času především zpravodajským formátům, některé z nich v době karantény zaznamenaly i nejvyšší sledovanost za poslední roky. Výrazně vyšší čas tráví Češi také u tematických stanic, zejména filmových a seriálových.

Sledovanost televizních kanálů jako AMC, AXN, CS Film, FilmBox, Film+ nebo JOJ Cinema vzrostla v průměru o 57 procent v porovnání s obdobím před zaváděním opatření proti šíření viru. U diváků ve věku 15-24 let pak stoupla sledovanost těchto stanic o 55 procent.

S uzavřením škol lze pozorovat také výrazný nárůst sledovanosti u dětských stanic. Cartoon Network, Disney Channel a Minimax mají v průměru o 43 procent vyšší sledovanost

Nárůst televizní sledovanosti hlásí také další zahraniční státy, a to v závislosti na tom, jak jsou postupně uplatňována opatření v souvislosti s koronavirem. Výzkumná společnost Nielsen uvádí například dvacetiprocentní nárůst televizní sledovanosti mezi diváky do 17 let v USA.

Vyšší zájem je především o zpravodajské formáty, ale také dramatické pořady, mezi které se řadí filmy nebo seriály. V Jižní Koreji pak vzrostla televizní sledovanost o 17 procent, v nejvíce zasaženém italském regionu Lombardie o 15 procent.