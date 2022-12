Natočil nového Krále Šumavy. ‚Josefa Hasila i události jsem se snažil vylíčit pravdivě,‘ říká režisér Ondříček

„Ve své době byl film Karla Kachyni Král Šumavy naprostým fenoménem,“ připomíná režisér David Ondříček který natočil novou verzi příběhu převaděče Josefa Hasila. „Je to skvěle natočený film. Ale je to nerealisticky vyprávěný příběh pohraničníků. Mám k němu ambivalentní vztah. Když jsem si přečetl knihu Návrat Krále Šumavy, začal jsem se zajímat, jak to doopravdy bylo,“ přiznává autor minisérie Král Šumavy: Fantom temného kraje. Praha 9:19 5. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ondříčkova minisérie měla předpremiéru na konci listopadu. „Líbí se mi podtitul Fantom temného kraje. Je to trochu archaické a vlastně i vtipné. Ten vtip je v tom, že Josefa Hasila nechytili proto, že nikoho nenapadlo, že by kuchtík vysoký 165 centimetrů mohl být Král Šumavy,“ vysvětluje režisér v pořadu Blízká setkání na Dvojce.

Sám uznává, že Kachyňův film z roku 1959 se velmi podařil.

„Mám k němu ambivalentní vztah. Ten film strašně moc miluju, měl jsem ho rád už jako dítě. Byl to jediný thriller nebo horor, který tady šel. Pořád jsem měl v hlavě bažiny. Ale pak jsem zjistil, že to bylo trochu jinak,“ popisuje Ondříček, jak si začal všímat v Kachyňově filmu propagandistických prvků.

Jeho vlastní film je proto jiný. „Je to víc podle pravdivých událostí než původní film, snažili jsme se toho hodně dohledat, ale i tak jsme si toho museli dost domyslet. Charakter Josefa Hasila i to, co se mu stalo, jsme se ale snažili vylíčit pravdivě,“ tvrdí režisér.

David Ondříček, režisér a producent | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

V době natáčení už ale nežili pamětníci, v tom se film o Josefu Hasilovi liší od snímku, který Ondříček natočil o Emilu Zátopkovi. Do třídílné minisérie vpašoval i komediální prvky: „Mladí si i v dramatických podmínkách humor najdou. Tak jsem se ho tam snažil dát.“

Při předpremiéře proto slyšel v sále i smích. „Bál jsem se reakcí, ale když jsem smích zaslechl, šel jsem na pivo,“ přiznává.

S mladými herci

Do minisérie o Josefu Hasilovi obsadil Ondříček mladé herce. „Mám z toho obrovskou radost a spolupráce s nimi mě zase někam posunula. Jsou to nejen skvělí herci, ale i bezvadní lidé, skvěle se s nimi pracuje,“ těší ho.

Josefa Hasila ztvárnil Oskar Hes, ženské role hrají Kristýna Ryška, Gabriela Heclová a Judit Bárdos. „Gabriela je vystudovaná herečeka, ale nikde pořádně nehrála, tady dostala velkou roli a byl jsem z ní nadšený. Doporučila mi ji moje žena Martha Issová, a ta když mi někoho doporučí, tak je to vždycky dobré,“ vyzdvihuje režisér.

„Čím víc se snažím, aby natáčení bylo bez hierarchie herec-režisér, ale spíš aby tam byla cítit týmovost. Abychom se dobře připravili, udělali si zkoušku a před natáčením měli nazkoušeno 80 procent a na place to udělali na 100 procent,“ popisuje Ondříček.

Z minisérie Král Šumavy: Fantom temného kraje. Oskar Hes jako Josef Hasil a Jan Nedbal jako Bohumil Hasil | Zdroj: TV Nova

Roli v novém Králi Šumavy dostal i Petr Forman, s ním se Ondříček, syn legendárního kameramana Miroslava Ondříčka, zná od dětství. „Bratři Formani se o mě vždycky starali, někdy až na hranici šikany. Ale máme hezký vztah,“ směje se.

Část filmu se odehrává v noci na Šumavě. „V roce 1987 jsem se zeptal táty, co by dělal, kdyby měl točit scénu ve tmě bez zdroje světla. On řekl, že by ten film nevzal. Ale technika pokročila a dnes už to jde. Při natáčení jsme na sebe na place neviděli, ale na kameře to bylo,“ těší Ondříčka.

