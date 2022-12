Přes hranice převedl desítky lidí. Nyní má nová série o Králi Šumavy premiéru na VOYO

Na západ převedl přes zavřené hranice desítky lidí. Kvůli své nepolapitelnosti ho komunistická Státní tajná bezpečnost dokonce přezdívala Král Šumavy. Jak se z Josefa Hasila stal legendární převaděč, připomíná od pátku i nová internetová série režiséra Davida Ondříčka, kterou uvádí na platformě VOYO. Praha 9:22 9. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z minisérie Král Šumavy: Fantom temného kraje. Oskar Hes jako Josef Hasil a Jan Nedbal jako Bohumil Hasil | Zdroj: TV Nova

Tvůrce zpočátku velmi ovlivnil i známý film Král Šumavy režiséra Karla Kachyni. Režisér David Ondříček i na to zavzpomínal před dvěma týdny ve vysílání Českého rozhlasu.

„Mám k němu takový ambivalentní vztah. Vlastně ten film strašně moc miliju, měl jsem ho rád jako dítě, byl to opravdu jediný takový thriller nebo horor, který tady šel. Pak jsem přišel ke knížce Davida Jana Žáka, tu jsem si přečetl a viděl jsem, že je to trochu jinak. Tak jsem se o to začal více zajímat, začal jsem se zajímat, jak to opravdu bylo, kdo byl Josef Hasil, kolik bylo Králů Šumavy – prý jich bylo víc,“ popsal.

Se štábem natáčeli část série v hlubokých lesích Šumavy, kde nebylo v noci skoro vůbec vidět. „Byl jsem až v šoku, že jsme na tom place v podstatě nic neviděli, navzájem jsme se neviděli, ale na kameře to bylo,“ dodal.

Producenti platformy VOYO plánují také pokračování Krále Šumavy. V něm se diváci dozví více o životě Josefa Hasila na Západě, kde třeba spolupracoval s předchůdkyní zpravodajské služby CIA.