Příběh legendárního Krále Šumavy Josefa Hasila ožívá. Minisérii natáčí David Ondříček

Dva mladí pohraničníci, Josef Hasil a Zdeněk Vyleta, se dívají přes šumavské údolí z Čech do Bavorska. Právě se domlouvají na tom, jak pomoct lidem přejít na západ. Ondříček scénu natáčí kousek od Českých Žlebů pod Kamennou hlavou, tedy přímo v místech, kudy chodili králové Šumavy.

„Tohle bylo to údolí smrti. Tady bylo zabito nejvíc lidí, kteří pak byli bez zjištění identity pohřbeni. Bylo tu zabito i nejvíc pohraničníků a zároveň tady byl zastřelený Bohumil Hasil, bratr Josefa Hasila, takže pro nás je obrovská radost tady točit. Nemusím hercům moc vysvětlovat, projdou se tady a nějak je to samo nabíjí,“ říká režisér.

I přes závažnost tématu se režisér a herci snaží příběh převaděče Josefa Hasila vyprávět s lehkostí a humorem. Cestu k němu hledá jeho představitel Oskar Hes. „Snažíme se porozumět tomu, jaký byl. Nemáme samozřejmě šanci se do něj přesně trefit, ale snažíme se vytvořit jakousi naší vlastní podobu skrze úsměv. Josef Hasil je neustále pozitivní, i v těch hrozných situacích, které se děly,“ popisuje.

Ondříček při natáčení na Šumavě hercům zdůrazňuje, že chce natočit dobrodružný thriller o sotva čtyřiadvacetiletém převaděči: „Je to pro mě mladý kluk, plný energie, který má obrovskou fantazii a touhu překračovat hranice. Nejen ty reálné hranice, ale i pomyslné. Má touhu prostě poznávat svět a nic ho nezastaví.“

„To je na tom to nejtěžší, neustále hledat ten vtip. Hasil se pořád usmívá, v každé situaci, vlastně až někdy přitrouble, a tím ostatní trochu štve. Mě malinko taky,“ přiznává Oskar Hes.

Převádění přes hranice

Herec Vojtěch Vodochodský je stejně mladý, jako byl pohraničník Vyleta, takže vžít se do této postavy pro něj nebyl problém. „Dovedu si to představit a myslím, že bych měl i stejné motivace jako postava, kterou hraji. To převádění přes hranice mi přijde morálně správně. Zrovna dneska mám v textu repliku: Je zvláštní, že za války jsme tam mohli a teď už nemůžeme. To odpovídá celé té situaci,“ komentuje.

A podobně to vnímá i Gabriela Heclová, představitelka Hasilovy snoubenky Marie. „Umím se do té doby vžít, ale vlastně si to asi nechci moc připouštět k tělu, protože ta doba byla hrozná. My vyprávíme jeden z příběhů, ale bylo jich mnoho, tragických příběhů je tam utopených několik. Na to bychom neměli nikdy zapomenout,“ dodává.

Na natáčení přímo v terénu se přišel podívat i skutečný syn Josefa Hasila, Josef Vávra. „Jsem rád, že se to dotáhlo. Teď už se mi to vnímá snáz, protože je to všechno pravda. Potvrdilo se, že táta měl opravdu ve všem pravdu a to, co dělal, mělo smysl,“ říká.

Příběh Krále Šumavy Josefa Hasila by měl ožít na online platformě Voyo televize Nova letos v listopadu.