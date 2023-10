‚Vstávej, semínko, holala, bude z tebe fiala!‘ Křemílek a Vochomůrka slaví v mechu a kapradí 55. narozeniny

Dva bílí skřítci žijí v pařezové chaloupce a mluví hlasem Jiřiny Bohdalové. Pohádky z mechu a kapradí měly premiéru 6. října 1968. První řada byla černobílá, další dvě už tým Zdeňka Smetany vytvořil v barvě. Hlas Křemílkovi a Vochomůrkovi propůjčila herečka Jiřina Bohdalová. „Nejprve se to natočilo a teprve potom to nakreslili. Takže já jsem byla stejně zvědavá jako diváci, když se to promítalo v televizi, protože jsem to neznala,“ vzpomínala. Praha 16:03 6. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Vstávej, semínko, holala, bude z tebe fiala!” Slavná večerníčková písnička se ozvala z Československé televizi přesně před 55 lety. První díl se jmenoval Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko.

„Televize šetřila jako vždycky. Takže nám na dali jenom povolení na černobílý materiál,“ vzpomínal před 10 lety v Českém rozhlase režisér pohádek Zdeněk Smetana, proč je první ze tří sérií černobílá.

Zdeněk Smetana jako výtvarník vytvořil jednotlivé scény. Záběry kreslil tým asi padesáti lidí. A ani Jiřina Bohdalová, která skřítkům propůjčila svůj hlas, nevěděla, jak bude výsledek vypadat.

„Nejprve se to natočilo a teprve potom to nakreslili. Takže já jsem byla stejně zvědavá jako diváci, když se to promítalo v televizi, protože jsem to neznala,“ přiznala před pěti lety Bohdalová v Českém rozhlase.

Zprvu jí totiž Smetana jen ukázal namalované postavičky skřítků. „A řekl, že si na ně mám vymyslet hlas. Vochomůrka byl takový troubovatější, takový silnější. A Křemílek byl takový mentorský. Tak jsem si na to vymyslela hlas,“ popisovala.

To, že Pohádky z mechu a kapradí bude namlouvat právě Bohdalová, navrhla Smetanovi jeho manželka.

Fistuli, kterou herečka zvolila, přitom použila poprvé už dva roky před Večerníčkem. Mluvila tak Vodní krysa v rozhlasovém pohádkovém muzikálu Žabákova dobrodružství.

„Jednou zvonil telefon, řekla jsem haló a na druhé straně se ozvalo: Pane Bohdal, mohl byste mi dát paní Bohdalovu? Tak jsem si řekla a konec s pohádkami,“ smála se před lety herečka.

Nakonec vznikly tři řady Pohádek z mechu a kapradí, které patří spolu s Broučky a loupežníkem Rumcajsem k nejstarším Večerníčkům. Předloni uvedla Česká televize první sérii s Křemílkem a Vochomůrkou poprvé v barvě, na náročném kolorování pracovali grafici několik let.