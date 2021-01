Pátky na České televizi budou patřit Kukačkám, vztahovému seriálu o výměně dětí v porodnici

Volně inspirován skutečnými případy z Česka i ze světa vznikl pro Českou televizi 13dílný seriál o záměně dvou dětí v nemocnici. „Kukačky jsou rodinný seriál, který v sobě spojuje jak drama, tak humor. Je o rodičovství, a to ve všech generacích,“ říká producent Filip Bobiňski z Dramedy Productions, která pro televizi vytvořila už seriály jako Vyprávěj nebo První republika. První epizodu uvede ČT1 v pátek od 20.10. Porodnice 15:33 8. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Mělo jít o poměrně obyčejné vyšetření u doktora. Místo toho ale manželé Holcovi (Sabina Remundová, David Novotný) zjistí, že chlapec ve skutečnosti není jejich. V porodnici ho totiž před šesti lety vyměnili za syna Kadlecových (Marta Dancingerová a Marek Adamczyk).

„Po prvním přečtení (scénáře) mi bylo jasné, že nás čeká velmi emotivní příběh plný neobvyklých životních situací a konfrontací. Zajímavé je, že obsáhlejším tématem není ani tak výměna dětí jako taková, ale mezilidské a zejména rodinné vztahy a vazby,“ popisuje režisér Biser Arichtev.

Tím, že k záměně došlo v nemocnici na malém městě a obě rodiny se už z dřívějška znají, se následovné události dotknou i života mnoha dalších lidí.

„Situaci komplikuje příběh z minulosti, který postupně objevujeme. Je to další zajímavá rovina seriálu. Vždycky v úvodu každého dílu objevíme střípky z minulosti postav, které nám postupně zapadnou a doplňují celý příběh,“ vysvětluje Arichtev.

Marta Dancingerová a Marek Adamczyk v seriálu Kukačky | Zdroj: Česká televize

I když se to tak může zdát, Kukačky nevycházejí z událostí z prosince 2006, kdy byla v třebíčské nemocnici vyměněna dvojice dívek. Na omyl se tehdy přišlo po 10 měsících, zatímco v novém seriálu vyjde najevo až po letech.

Jak říká autor scénáře Jan Coufal, jistou inspiraci pro psaní našel ve vlastním životě. „Mé mamince přinesli po porodu místo mě cizího kluka. Všimla si toho po pár minutách a zjednala nápravu. Když jsem pak jako malý zlobil, říkala, že si měla nechat toho jiného. Ta představa, že jsem u cizích, ve mně asi nějak zůstala,“ vypráví scenárista.

KUKAČKY tv seriál

ČR, 2021, 13× 60 min

Režie: Biser A. Arichtev

Scénář: Jan Coufal

Hrají: Marta Dancingerová, Marek Adamczyk, David Novotný, Sabina Remundová, Jiří Štrébl, Veronika Freimanová, Michal Isteník, Denisa Barešová, Jitka Čvančarová, Štěpán Benoni, Petr Kostka, Libuše Švormová-Paterová

Podle Petra Šizlinga, který spolu s Coufalem a Filipem Bobiňskim tvoří tým Dramedy Productions, se výměna dětí v porodnici netýká jen České republiky. Podobných případů bylo v historii a ve světě více. Kukačky proto záměrně nejsou inspirované jednou konkrétní kauzou.

„Jedná se o velice osobně komplikované události, které nemají jednoduché řešení, a i když se tak může stát, byli bychom neradi, aby byl náš příběh s někým přímo spojován nebo dokonce někoho negativně ovlivnil,“ uvádí producent.

„Diváci se vůbec nemusí bát, že je u příběhu čekají těžké večery,“ doplňuje ho Bobiňski. „V seriálu je spousta velmi silných emocionálních momentů, ale naše postavy a situace, ve kterých se díky zápletce ocitnou, jsou z normálního rodinného života, často humorné, a jejich sledování by mělo spíše pohladit.“

Denisa Barešová, Theo Schaeffer a David Novotný v seriálu Kukačky | Zdroj: Česká televize

V dětských rolích se představí Viktor Sekanina a Theo Schaefer. Na každého z nich čekala trochu jiná herecká výzva – zatímco Jakub (Sekarina) trpí Aspergerovým syndromem, Tomáš (Schaefer) jezdí motokros.

Vedle čtveřice rodičů uvidí diváci také Petra Kostku, Jitku Čadek Čvančarovou, Jana Dolanského, Veroniku Freimanovou nebo Libuši Švormovou. Ústřední skladbu k seriálu nazpívala Lenka Filipová s Lenny.

Tvůrci se nebojí, že by seriál zvedl vlnu žádostí o genetické testy. „Zjistit to, co zjistit vlastně nechcete, je natolik traumatizující pro všechny, že tady bych se držel hesla: Někdy je lepší nevědět,“ věří Bobiňski. A Coufal dodává: „Po koronaviru budou mít všichni testů plné zuby.“