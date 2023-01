Příběh nechtěné záměny dětí pokračuje. Seriálové Kukačky se vrací se 13 novými díly

Jak byste se zachovali, kdyby jste zjistili, že vám v porodnici zaměnili dítě? A existuje vůbec jednoznačné řešení? Právě těmito otázkami se bude zabývat druhá – a také poslední – řada Kukaček, jednoho z divácky nejoblíbenějších seriálů posledních let. „Těch šestadvacet epizod, které Kukačky v součtu mají, nám hezky uzavřou vyprávěný příběh,“ říká autor projektu a producent Filip Bobiňski. První epizodu odvysílá ČT1 v pátek 20. ledna od 20.10. Porodnice 8:26 20. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Theodor Schaefer, Viktor Sekanina, Sabina Remundová a Marta Dancingerová ve druhé sérii Kukaček | Zdroj: Česká televize

V nových třinácti epizodách se rodina Kadlecova (Marta Dancingerová, Marek Adamczyk) přestěhuje blíž k Holcovým (Sabina Remundová, David Novotný), aby se Jakub (Viktor Sekanina) a Tomáš (Theo Schaefer) mohli vídat se všemi svými rodiči a zároveň, aby rodiče mohli vychovávat oba své syny.

„Člověk by řekl, že teď, když už víme, kdo děti v porodnici vyměnil, bude vše jednodušší, ale není tomu tak,“ přibližuje děj druhé řady její režisér Biser A. Arichtev. „Jsem přesvědčený o tom, že bude pro diváky ještě napínavější. Je hodně o tom, že obě rodiny mají velkou vůli se sžít, ale moc jim to nejde. Nabídne velké emocionální napětí a drama.“

Producent Bobiňski to nazývá „bojem za klidné soužití“. „Všichni zúčastnění se snaží, chtějí, aby se to podařilo, jenže každý další den přináší nové a nové překážky. Rodiny mají své zvyky, priority a názory na výchovu. Každý sám za sebe je jiná osobnost a Tomáš s Jakubem nemohou být rozdílnější,“ popisuje.

„Všichni chtějí, aby se společné žití podařilo, jenže čím více času spolu rodiny tráví, tím jasnější je, že celé to snažení bude nejspíš marné. Přesto se nikdo nechce vzdát.“

Hlavní otazníky budou podle tvůrců viset nad otázkami, jestli si rodiny nakonec kluky prohodí tak, aby je vychovávali jejich biologičtí rodiče, a jak rozhodne soud v případě Davida, který výměnu dětí způsobil.

„David je samozřejmě velmi rozporuplná postava,“ přiznává jeho herecký představitel Michal Isteník. „Na jednu stranu je to čestný, dobromyslný člověk, oddaný své rodině a svému povolání. Na druhou stranu udělal to, co udělal. Je pak polehčující okolnost, že to bylo s dobrým úmyslem ochránit svého bratra? Světí účel prostředky v takovém případě? Myslím, že ne.“

Příběh rodiny Holcových a Kadlecových měl televizní premiéru v lednu 2021, kdy se stal nejsledovanějším pátečním seriálem České televize od roku 2008. Pustilo si ho přes 4,5 milionu dospělých diváků. Na úspěchy navázala nominace na dva České lvy a Cenu české filmové kritiky.

„Když se po odvysílání prvních několika dílů začaly objevovat pozitivní ohlasy, tak už jsem byl rozhodnutý, že budeme pokračovat. Věděli jsme jak a byli jsme na to připravení. Stejně jako už teď víme, že třetí řadu natáčet nebudeme,“ dodává producent Bobiňski.