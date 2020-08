Připadá mi fantastické, jak je možné ovládnout národ informacemi, říká o pandemii scenárista Baldýnský

Jsem si vědom, že hodnocení seriálu Láska v čase korony není žádná sláva, přiznává jeden z jeho tvůrců, scenárista a kreativní producent České televize Tomáš Baldýnský v pořadu Osobnost Plus. „Rozhodně být lepší mohl a obávám se, že i měl. Minus celého projektu byly šílené podmínky,“ dodává. Praha 18:48 16. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Scenárista a kreativní producent České televize Tomáš Baldýnský | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

„Jestli mi přijde líto, že lidé neocenili naši těžkou práci a že se to nebere v potaz? Ne. Myslím, že mají právo chtít to nejlepší,“ říká Baldýnský pro Český rozhlas Plus.

„Trošku je mi ale líto, že ta doba byla tak pozoruhodná, že by bylo dobré ji dramaticky zpracovat. Ale nepláču nad špatným hodnocením, protože jsme se to pokusili udělat. Kdybychom ten seriál psali standardním způsobem, výsledek mohl být výjimečný,“ míní scenárista, který je také spoluautorem seriálu Comeback nebo komiksu Zelený Raul.

Přiznává, že jako tvůrce nedocenil, jak rychle se společnost mění. „Jak strašlivě dynamicky se vyvíjí situace a začínají se projevovat lidské pocity. My jsme vlastně vysílali tři týdny po napsání scénáře. A to bylo potom úplně jiné. A bylo také vidět, že na začátku lidi pandemie bavila a pak už o ní nechtěli v televizi vůbec slyšet. To bylo vidět na sledovanosti,“ konstatuje.

Z jiného světa

Proč tedy seriál v době pandemie? „Všichni vyděšeně seděli doma, nikdo nevěděl, co dělat. Byl jsem hrozně deprimovaný, bál jsem se, že se celá společnost zastaví. Říkal jsem si: pojďme pracovat, pojďme zkusit točit, nějak to jít musí,“ vzpomíná.

A námět? „Když jsem koukal na televizi a viděl jsem, jak lidi sedí blízko sebe, třeba na koncertě, vypadalo to jako zprávy z jiného světa. Řekl jsem si: pojďme dát na obrazovku něco, co se děje teď – seriál z karantény vyprávějící o karanténě.“

„Přesně si pamatuju ten moment, kdy mě to napadlo: díval jsem se na televizi, na seriál Nemocnice na kraji města, kde operují doktoři v rouškách. A bylo to poprvé, kdy jsem se cítil tak nějak v současném světě,“ směje se scenárista.

Trochu haurství

„Většina přípravy seriálu pak byla hlavně o tom, jak to udělat. Vymýšleli jsme spoustu věcí, aby herci mohli být před kamerou spolu. Když jsme něco vymysleli a vypadalo to, že se to může, pak se ukázalo, že se to nemůže. Chtěli jsme se třeba vyhnout rouškám, tak jsme se rozhodli, že tam budou hrát lidi, kteří spolu i ve skutečnosti bydlí. Ale nakonec se ukázalo, že to nejde ani tímto způsobem a ztratili jsme další týden...“ připomíná nelehký proces natáčení.

„Nakonec jsme dali hercům na hlavu průhledné plastové krabice, které podle našeho názoru splňovaly nařízení vlády o použití ochranných prostředků zabraňujících šíření kapénkové infekce. Říkali jsme jim OPUHA - ochranný prostředek umožňující hereckou akci. Nasadili jsme jim to na hlavu a začali jsme točit,“ přibližuje s tím, že scénář i organizace natáčení vznikala přes konferenční hovory.

„Všichni jsme se cítili odvážní, že jdeme do toho kreativně a produkčně. Protože takto se seriály nedělají. My jsme se pokusili během týdnů udělat něco, čehož příprava trvá minimálně dlouhé měsíce. A v tom jsem cítil odvahu a takové trochu haurství,“ dodává Baldýnský.

Pandemie mi vyhovuje

V Osobnosti Plus také přiznává, že koronavirová krize ho přivedla k zajímavým postřehům. „Přijde mi fantastické, jakým způsobem je možné národ ovládnout informacemi. Já třeba ve svém okolí nemám nikoho, kdo by byl nakažený nebo nemocný. Přesto jsem se choval stejně jako 90 procent národa. Velice poslušně a s respektem k věcem, které lidé viděli v televizi.“

„Myslím, že s přiměřenou kampaní je možné náš národ přivést třeba k nějakému jinému názoru. Například k tomu, že za všechno nemůže virus, ale někdo jiný,“ myslí si.

„Druhá věc, která mě napadla, je, že mi pandemie vlastně vyhovuje. Protože se nějak zvlášť nemusím vídat s lidmi, na koncerty už jsem trochu starý, kino mám doma díky internetu... Takže jsem vlastně v pohodě,“ přiznává producent, scenárista a filmový publicista Tomáš Baldýnský.

