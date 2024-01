Markovič byl světově výjimečný kriminalista. Vrazi měli chuť se mu svěřit, popisuje scenárista série

Nová kriminální série Metoda Markovič: Hojer byla uvedena v hlavní soutěži mezinárodního festivalu Serial Killer. Po jednoznačném rozhodnutí zahraniční poroty vyhrála. Od 26. ledna je k vidění na Voyo. Slavný kriminalista strávil u policie 36 let, z toho 13 let šéfoval pražské mordpartě. Pod jeho vedením mělo 1. oddělení stoprocentní objasněnost vražd. Pro Radiožurnál o seriálu mluvil scenárista a producent Jaroslav Hruška. Host Lucie Výborné Praha 0:22 28. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Scenárista a producent Jaroslav Hruška | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Pojďme si říct něco o metodě Jiřího Markoviče. Říkal jste, že měl velmi svérázný přístup, svým způsobem laskavý a přijímající? Dalo by se to tak nazvat?

Ještě na začátek bych chtěl říct, že ta metoda byl myslím vůbec důvod, že se ten příběh dostal do realizace. Můžete mít zajímavý příběh, ale musí tam být nějaká výjimečná věc. A ukázalo se, že způsob, jakým Jiří Markovič pracoval s lidmi – vůbec vedení vyšetřování – to je něco, co ho dělalo výjimečným v kriminalistice určitě v českém kontextu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Petr Lněnička musel přibrat deset kilo. Necítil se v tom dobře, ale stálo mu to za to,“ vypráví scenárista Jaroslav Hruška. V čem si ještě váží herců ze série Metoda Markovič: Hojer?

Často sleduju dokumenty o tom, jak se vyšetřuje v jiných zemích, a myslím si, že on byl úplně světově výjimečný.

Většinou vidíte, speciálně v severní Americe, že jsou dvě natvrdo oddělené strany. Na jedné straně jsou hodní hoši, ti policisti, na druhé straně je zločinec, mezi nimi je neprostupná zeď. Oni mají stavovskou čest, že ho chtějí dostat.

A najednou vidíte Jiřího Markoviče, kdy se postava vyšetřovatele rozhodne prolnout až do postavy obviněného. Je to velké riziko, hodně investujete emočně, musíte se dívat do té propasti a ta propast se bude dívat na vás. Je to riziko, ale zase vám to umožní získat důvěru člověka, vytěžit z něj informace, sestavovat pravdivý obraz toho, jak případ vznikl.

Klíčovou profesí ve filmu je ‚špinič‘. Kulisy musejí vypadat dobově, říká šéf scénického provozu Číst článek

Kdybych v titulku neviděla originální záběr volně kráčejících mužů – včetně vraha – po silnici, a potom v seriálu viděla momenty rekonstrukcí, kde vrah nemá pouta, stojí mezi svými vyšetřovateli a vypadá to, že jsou na procházce, tak bych vám to skoro ani nevěřila.

Dokonce ani mně se spoustu věcí nechtělo věřit. Ale když si to ověřujete z jiných zdrojů, vidíte natočenou rekonstrukci, že tam skutečně takto chodili... Jiří Markovič vyšetřoval i spartakiádního vraha. Pro mě bylo zásadní, když jsem viděl, že Jiří Straka po propuštění z vězení jako první dělá cestu na chatu za Jiřím Markovičem, aby mu tam sliboval, že už nikdy nikoho nezabije. Říkáte si: Aha, to není hrané. Opravdu k němu museli mít vztah.

Kriminalista Jiří Markovič loni zemřel. Říká se, že jste mu udělali pěkný poslední rok života...

Snažili jsme se. Jsem neskonale vděčný, že jsem ho mohl ještě zažít, že nám dal šanci, že se rozhodl nám svůj příběh vyprávět. Zdravotně na tom nebyl nejlíp a ke konci ta setkání s námi pro něj musela být vyčerpávající. Ale asi mu to na druhou stranu dávalo pocit radosti. Nejen, že s námi na scénářích spolupracoval, měl šanci si je všechny přečíst, opoznámkovat. Mně osobně řekl, že z toho má radost.

Metoda Markovič: Hojer má v podtitulu Když zlu nastavíte lidskou tvář. Jakou tvář jste viděli, když jste byli s Jiřím Markovičem? Viděli jste toho laskavého, přijímajícího vyšetřovatele?

Určitě. Dokázal na lidi působit neuvěřitelně pozitivně. Navození příjemné pohody, to byla otázka chvíle, jako když se s ním znáte delší dobu, mluvil otevřeně, těžko se popisuje tento moment, který v sobě měl.

Jsou místa, kam se prostě chodit nemá. Poslouchejte nový podcastový psychothriller Vltavy Číst článek

Musíte mít třeba i nějakou tělesnou charakteristiku?

Je čistě moje teorie, že i to v tom hrálo roli. Vy ho vidíte a ten člověk působí sympaticky. Měl zajímavé, bystré oči. I ta dikce, se kterou pracoval. Vidíte, že je to někdo, kdo vás neirituje, naopak máte chuť se mu svěřit. Nevím, nakolik na tom pracoval a nakolik už to dostal od narození. Bavili jsme se s jinými kriminalisty, říkali, že se pokoušeli jeho metody replikovat, ale ne vždycky to šlo. Byl tam nějaký X faktor, který se naučit nedá.

Musím říct, že herecké výkony jsou fantastické a hlavní představitelé Petr Lněnička a Petr Uhlík do toho museli mnoho investovat...

Musím poděkovat všem hercům. Všichni do toho dali velkou investici. Řeknu příběh za všechny: Asi si všimnete, že Jiří Markovič se se svojí manželkou někdy oslovují Čendo. To je informace, kterou přímo Sarah Hlaváčová vytěžila z paní Markovičové, se kterou se scházela. To je příklad za všechny, jak si to spousta herců vzala za své a dělali si vlastní rešerše. Vážím si toho. Není to obvyklé.

Z Petra Uhlíka se stal vychrtlík na hranici anorexie...

Petr byl vynikající. Oba Petrové přistoupili na to, že se v rámci rolí budou měnit, to bylo výborné. Změna Petra Lněničky nebyla příjemná, musel přibrat deset kilo. Necítil se v tom dobře, ale šel do toho, stálo mu to za to.

Jak se scenárista vyrovnává s lidskou stránkou neštěstí a vražd? Poslechněte si celý rozhovor na začátku textu.