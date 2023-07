Vojenské boty a identifikační známky. Alan Alda dává do aukce věci ze seriálu MASH

„Volaly na mě: ‚Pusť nás ze skříně, chceme ven!‘“ říká Alan Alda v rozhovoru pro aukční síň Heritage Auctions a dodává: „Ty věci pro mě hodně znamenaly. Nevím, co jiného bych si měl nechat. Ty boty a známky se mnou byly po celé natáčení MASH, celých jedenáct let. Denně jsem tak byl v jakémsi zvláštním spojení s lidmi, co je nosili přede mnou.“

Nejsou to rekvizity. K filmařům se dostaly z druhé ruky. Na vojenských identifikačních známkách jsou vyražená jména vojáků, kteří bojovali v druhé světové válce - Hersieho Davenporta a Morrise. D. Levina.

Jejich osud vypátrali badatelé aukční síně. Oba třicátníci ukončili službu v armádě v roce 1945. Zemřeli počátkem sedmdesátých let.

Jejich věci po létech pomohly herci vytvořit postavu vojenského chirurga Benjamina Pierce přezdívaného Hawkey. A pak mu 40 let ležely ve skříni.

Bylo těžké se jich zbavit? „Ne, protože vím, že ty peníze půjdou na dobrou věc,“ řekl herec. Ta dobrá věc je Aldovo Centrum pro komunikaci vědy při newyorské univerzitě Stony Brook.

„Na tom centru mi moc záleží. V poslední době vlastně dělám hlavně pro něj. To centrum vlastně pomáhá nám všem, protože učí vědce lépe mluvit o jejich práci. Já jim třeba navrhl improvizační cvičení, aby si uměli představit, jak jsem na tom já jako laik, když se bavím s vědcem. To děláme na začátku těch kurzů. Pak si zformulujeme, co chceme sdělit. A vědci se pak učí to sdělení měnit s ohledem na lidi, kterým je určené. Jinak mluví o vědě se studenty, jinak s absolventy a jinak s laiky a ostatními vědci. Už jsme takhle vyškolili přes 20 tisíc vědců z osmi nebo devíti zemí. A má to skvělý ohlas, fakt je to užitečná práce. Mám z ní radost a jsem na ni hrdý. A ty boty a identifikační známky tomu jen pomůžou,“ uzavírá americký herec Alan Alda.