Česká televize představuje další krimi seriál. Premiéru má Místo zločinu České Budějovice

Klišé, že „vrahem je zahradník", zná každý čtenář detektivek. Dnes ale lákají fanoušky kriminálního žánru kromě knížek také seriály v televizi. Jak ale vyniknout v záplavě pořadů a vymyslet zápletku tak, aby se divák nenudil? I to řeší režisér Jan Hřebejk, který pro Českou televizi natočil v poslední době hned dvě kriminálky. Jednou z nich je novinka Místo zločinu České Budějovice, premiéru má v pondělí večer. Praha 13:20 2. ledna 2023 Místo zločinu České Budějovice | Zdroj: Česká televize

Diváky zavedou příběhy policejního týmu z jihu Čech například na zámek Hluboká nebo Blatná. Právě tam natáčel dva díly režisér Jan Hřebejk.

Detektivky mají na televizních obrazovkách své stálé místo. Téma pro Martina Hrnčíře

„Měli jsme rozepsané scénáře, pak jsme scenáristy vzali na Blatnou a na Hlubokou, kde jsme byli s místními v Alšově galerii na Hluboké, protože jde o vraždu kurátora. Ukazujeme tam i obrazy, které jsou v té dané sbírce. Je to ve dvou případech i trochu bedekr. A tohle mě bavilo, protože ta konkrétnost je dobrá, když je to někde zakotvené,“ přibližuje.

Detektivové mají ale tak trochu vedlejší roli v autorově čtyřdílné sérii Pozadí události. V ní rozkrývá hlavně vztahy univerzitních učitelů a studentů.

„Tam to je jiný žánr. Je to komedie mravů nebo společenská komedie, detektivka je tam záminkou, ale ve skutečnosti jsou tématem vztahy muži, ženy, moc. Bylo to postavené na tom, že člověk poznává postavy a mění na ně názor, že se o nich něco dozvídá,“ doplňuje Hřebejk.

V novince Místo zločinu České Budějovice si ale musel vystačit s kratším časem, během kterého chce postavy důvěryhodně představit.

„U civilní detektivky se nevyhnete tomu, že tam musíte mít rekapitulace děje. Točit to je pro herce i režiséra strašná otrava. Ale musíte to tam dát, umožňuje vám to, aby díl natočení za sedm dní měl hodinu. Tohle je výrobně jednoduché, ale zase je to těžké pro všechny zúčastněné, aby to nebyla otrava,“ komentuje Hřebejk.

Více než natáčení seriálů ho lákají přípravy celovečerní komedie. „U minisérie nebo seriálu je výhoda, že člověk má více prostoru. Film je zase luxusnější práce, ve smyslu toho, že ho publikum musí strpět v kině na velkém plátně, takže to musí být rafinovaněji udělané,“ vysvětluje.

Formát minisérie využil tvůrce naplno také již před čtyřmi lety v seriálu Rédl. V něm stejnojmenný nadpraporčík rozplétá pozadí organizovaného zločinu v porevolučním Československu.