Před 50 lety vypustili Monty Python do světa svůj vtip zabiják. Oběti dosud nejsou hlášeny

Před padesáti lety vypustila britská televize BBC poprvé do světa vtip zabiják. Není známa žádná oběť. Tento i další humorné skeče skupiny Monty Python ale od té doby poznamenaly několik generací a staly se kultovní záležitostí. Kromě pořadu Létající cirkus, v němž se skeč o vtipu objevil, natočila komediální skupina také několik filmů. Londýn 9:10 5. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Tento muž je Ernest Scribbler, autor anekdot. Za několik okamžiků napíše nejsměšnější vtip na světě, následkem čehož zemře smíchy.“ Už v první epizodě Létajícího cirkusu z celkových 45 představilo šestihlavé uskupení Monty Python, tedy Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin a Terry Gilliam jeden ze svých nejslavnější skečů o anekdotě schopné zabíjet.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Létající cirkus britské komediální skupiny Monty Python slaví 50. výročí

„Bylo zřejmé, že se jedná o smrtonosný vtip: jeho četbu nikdo nepřežil,“ pokračuje scénka. Vtip zabiják po využití v armádě zvrátil průběh světové války, aby byl nakonec podle ženevských konvencí navždy pohřben.

Podobné skeče, jako třeba ten o ministerstvu švihlé chůze, mnohdy bez závěrečné pointy, které si utahovaly z dobových mravů i televizních pořadů, se staly spolu se surrealistickými animacemi Terryho Gilliama charakteristickým rysem pořadu. Stejně tak schopnost dělat si legraci nečekaným a leckdy absurdním způsobem z poměrně vážných věcí i sebe samých.

Profesní sebevražda

„Milovali jsme skeče, které byly bláznivé a někdy i ty oplzlé. Úplně nejlepší ale byly ty, které nic neznamenaly,“ uvedl před časem John Cleese v americkém televizním pořadu The Late Show with Stephen Colbert. Jako host tam připomněl skeč o dvou vojácích, kteří se fackují rybami.

Maska Stormtroopera nebo kostýmy z Batmana. Do dražby v Londýně jde 900 filmových rekvizit Číst článek

U Colberta mimo jiné zavzpomínal na začátky Létajícího cirkusu. „Setkali jsme se s Michaelem Millsem, který tehdy vedl oddělení komedie. Zeptal se nás, co chceme konkrétně dělat, jenže my jsme to ještě neprobrali. Tak jsme mu řekli, že chceme dělat humorná vystoupení s vtipy komické povahy. A on se nás zeptal na hudbu,“ popsal Cleese.

„Říkal jsem si, že je to profesní sebevražda. A on pak povídá: ‚Dobře, udělejte 13 epizod,‘“ vzpomíná Cleese na tvůrčí svobodu, kterou tehdy od BBC dostali. Nakonec udělali celkem čtyři série. Pořad i přes různé spory a cenzurní snahy televize točili až do roku 1974 a posléze natočili také několik filmů.

Elevační bod ropuchy

V Česku Létající cirkus poprvé vysílala Česká televize v roce 1995 s titulky divadelního režiséra a překladatele Petra Palouše. „Pořad už byl připraven, ale stále neměl jméno,“ vysvětluje Palouš pro Radiožurnál.

„V BBC se chytil název Létající cirkus, ale producenti nevěděli, čí cirkus by to měl být. Objevilo se spoustu bizarních nápadů, které si pak našly cestu do skečů, jako třeba elevační bod ropuchy. Nakonec ale přišli na název Monty Python, což je nesmyslná postava, která se skládá ze dvou různých lidí.“ Palouš prý nejprve uvažoval o přeložení slova python, které znamená krajta, do češtiny. „Ta značka se tak ale ztratí, takže zůstalo u původního názvu,“ zdůvodňuje.

Život Briana slaví 40 let od vzniku. Komediální film Monty Pythonů pomohl financovat George Harrison Číst článek

Právě skeč Vtip zabiják patří mezi Paloušovy nejoblíbenější. „Je to skutečně geniální klasika. V první sérií mám rád skoro všechno. Člověk se u seriálu tak smál, že u toho někdy zapomněl překládat.“

Pro každého podle Palouše ale Monty Python zjevně není. „Když jsem začal pořad nasazovat v televizi, tak vedle mě seděl technik, který mi pouštěl a zastavoval titulky. Ti lidé se vůbec nebavili. Jedna paní si dokonce pozvala ještě kolegyni a povídá: ‚Co tomu říkáš? Já teda nevím.‘ Pro mě to bylo dost frustrující, protože jsem byl jediný, kdo se v tom stísněném prostoru bavil. Technik občas usínal a musel jsem ho budit. Bál jsem se, aby na pořad vůbec někdo koukal. Není to pro široké publikum,“ myslí si Palouš.

Nakonec si v Česku Létající cirkus své příznivce našel. Podle Palouše i proto, že má ve stylu humoru blízko k národnímu hrdinovi Járovi Cimrmanovi.