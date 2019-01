Most! je komedie i romance. Nejsilnější díly seriálu nás teprve čekají, říká herec Hofmann

Most! má zpočátku znaky komedie, postupem času se ale mění v tvrdší a drsnější romanci. Alespoň tak hodnotí ve vysílání Dvojky populární seriál herec Martin Hofmann, který si zahrál hlavní roli Luďka Říhy. Nejsilnější díly přitom podle něj diváky teprve čekají. Město Most je mu přitom velmi blízké, málem se tam totiž narodil. Rozhovor Praha/Most 15:00 29. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Když jste dostal nabídku na Luďka Říhu, hlavního hrdinu seriálu Most! co jste na něj říkal?

Byl jsem nadšen. Když jsem viděl celé to velké plátno osmi dílů, tak (scenáristu Petra) Kolečka obdivuji. Na druhou stranu jsem se vymezil vůči určité ukňouranosti a povolenosti té postavy.

Přál jsem si, ať ho trochu zaktivní, ať je to klidně větší slon v porcelánu, ale ať má hlavně tah na bránu, ať to valí před sebou, ať není pasivní. Kluci mi to umožnili. A když jsem dostal poslední verzi scénáře, tak už jsem se opravdu jenom těšil.

„Za mě je nejsilnější pátý, šestý a osmý díl.“ Martin Hofmann o seriálu Most!

Vaše věta prý byla: On je tak trochu debil, takže by mohl být oblíbený. Platí to dál?

Ano, nechal bych ji tak, jak jsem ji řekl. V té větě je cosi skryto, a ať si ji každý přebere, jak chce.

Točili jste přímo v Mostě, restaurace Severka je reálným prostředím. Měl jste možnost město poznat, nebo jste ho znal již předtím?

Vím, že jsem se tam měl narodit. Můj pradědeček tam třicet let pracoval, tehdy se tomu říkalo ve Staliňáku, tedy ve Stalinových závodech. Když se na konci 70. let vracel na Slovensko, tak nabídl mojí mámě, ať jde do Mostu bydlet. Ona už tehdy byla těhotná. Nakonec se ale rozhodli, že se Hofmann narodí v Českých Budějovicích. Ale málem jsem byl Mostečák.

Hodně jezdím s divadlem po všech koutech této země. A nenarazil jsem v Mostě na nějaké podivnější lidi. Všiml jsem si, že jsou o něco více potetovaní než všude jinde. To byl v létě můj první dojem: kéra vítězí.

Hlavní hrdina seriálu Most! Luděk Říha, kterého ztvárnil herec Martin Hofmann | Zdroj: Česká televize

Diváci seriál České televize nazvaný Most! nesmírně chválí.

Mám radost z toho, že je to v drtivé většině přijímáno až s nadšením, řekl bych. Je to komedie, a podle mě je to ještě navíc romance. Za mě je nejsilnější pátý, šestý a osmý díl. A podle mě to nabírá rozměry takové tvrdší a drsnější romance.

Jaký je váš vztah k herectví?

Já tu profesi miluju. Jsem spokojený, že jsem tam, kde jsem. Měl jsem ji rád a stál jsem si za tou profesí i v době, kdy jsem po různých divadlech chodil bos a v jedněch kalhotách. Nepochybuji o tom, že jsem na správném místě.

Poslechněte si celý rozhovor s hercem Martinem Hofmannem, který odvysílala Dvojka, stanice Českého rozhlasu.