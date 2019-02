Hofmann nechtěl, abych ho škrtil, říká představitel bodyguarda Zorana ze seriálu Most!

Zoran, bodyguard kontroverzního podnikatele Romana, zkolabuje ve chvíli, kdy si do jedné z mosteckých heren přijde pro výpalné. Zorana hraje Denis Žák z Mostu. Zkušený komparzista získal roli kvůli své hřmotné postavě a tmavší pleti.

V prvním dílu chytil pod krkem Martina Hofmanna, který hraje hlavní roli Luďka. Tehdy se viděl s hlavním protagonistou poprvé: „Vystoupil jsem z dodávky, přišel Martin Hofmann a řekl: ‚Tak to ne.‘ A šli jsme změnit scénář. Ten se dělal i za pochodu. Tam mělo být snad i nějaké škrcení a my to udělali jenom tak, abych ho trošku strkal, protože opravdu nechtěl, abych ho škrtil.“

Že bude seriál Most! tak úspěšný, Denis Žák nečekal. Ve svém životě už ztvárnil řadu malých rolí, ta v seriálu Most je ale nejúspěšnější. „Když jsem dělal na amerických filmech, někdy člověk točí pět měsíců, dře, nosí brnění, bojuje, maká 18 hodin denně, spí tři hodiny denně a nikdo by se ho na to ani nezeptal. A pak k tomu přijdu jako slepý k houslím a píšou mi lidi, kteří mě neviděli deset let. Popravdě nestačím všem ani odepisovat,“ řekl Českému rozhlasu Sever.

Stav společnosti

Zásadní roli hraje v seriálu restaurace Severka. Ve skutečnosti nad ní není světelný nápis. Jinak je ale vše zcela autentické. Výčepní Emil přiznává, že od počátku vysílání seriálu chodí do Severky víc lidí.

Zájem médií je už ale unavující: „Chodí na jídlo i na pivo. A v pondělí je plno. Nevím, co bych k vám k tomu ještě mohl říct. Jsem už z toho unavený.“

Až z Prahy přijeli do Severky dvě slečny. Martina a Lubka sedí přesně na tom místě, kde sedává seriálová parta přátel. „Jo, nám se to líbí.“ „Je to sranda.“ Sedí na místě, kde v seriálu sedává Luďan. „Tak, abychom se vžili do atmosféry toho seriálu. Opravdu se nám to moc líbí, moc se to povedlo. Je to takový ten český humor – narážky na něco, co se řeší ve společnosti v takovém pozitivním slova smyslu,“ popisuje jedna ze slečen.

Podle vymahače Zorana, tedy Denise Žáka, vypovídá seriál Most o stavu většiny společnosti: „Někdo by si mohl myslet, že to takhle opravdu v Mostě vypadá, ale jak si každý inteligentnější člověk může domyslet, tohle je obrázek české společnosti. Je to obrázek nás všech.“