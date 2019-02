Slováci sepsali petici, aby mohli na Netflixu sledovat filmy s českými titulky. A uspěli

Slováci mají v Evropě jednu z nejširších knihoven s nabídkou Netflixu, se slovenskými titulky nebo slovenským dabingem ale mohli doposud sledovat pouze 25 titulů. V Česku je to více než 400 filmů a seriálů.

Například jeden z největších hitů internetové televize seriál House of Cards znají v sousední zemi na Netflixu pouze ti, kteří vládnou angličtinou. V nabídce byla kromě toho maďarština, ukrajinština, polština nebo němčina, ale čeština nikoliv. Ale televize HBO českou lokaci Slovákům umožňuje.

Ľubomír Tuchscher ze serveru VeľkýObsah.info a Tomáš vyskočil z webu Filmtoro.sk se rozhodli internetovou televizi přesvědčit.

„Snažil jsem se od Netflixu zjistit, jestli je možné, aby Slováci měli k dispozici i češtinu jako jednu z možností. Zkoušel jsem to přes e-mail, Twitter, LinkedIn, ale nikdo se k tomu nijak nevyjádřil. Proto bylo logická volba jít cestou petice, která by nashromáždila více lidí a tlak na společnost by byl větší než hlas jednoho nespokojeného zákazníka,“ popisuje Tuchscher svůj plán.

Petici zaregistrovala nejen slovenská, ale i zahraniční média, Netflix se zatím veřejně k petici nevyjádřil, ale bez upozornění v pátek český jazyk do slovenské verze doplnil.

„Velmi mě těší, že Netflix zareagoval ani ne do měsíce od spuštění petice a udělal druhé nejlepší možné řešení pro Slováky. Stále platí, že nejlepším krokem by bylo, kdyby služba měla slovenskou lokalizaci. Zpřístupněním češtiny udělal svou knihovnu alespoň tak srozumitelnou slovenskému masovému publiku, jak to dělá HBO se službou HBO GO nebo Markíza s Voyo,“ uvedl Tuchscher pro Digitální rádio, server Českého rozhlasu.

Na Slovensku neexistují přesné údaje o tom, kolik uživatelů jakou streamovací službu používá, ale podle odhadů sleduje Netflix zhruba 15 tisíc lidí. A na konci tohoto pracovního týdne jich bylo pod peticí podepsáno přes 5 000.

Od února pak přidal do nabídky s českými titulky například filmy The Circle s Emmou Watsonovou, Stepfordské paničky nebo Varieté.

„A Slováci si již tento víkend budou moci prohlédnout například hlavního oscarového favorita, film Roma. A ne s anglickými, ale českými titulky,“ dodal. Společnost Netflix spustila své služby pro Česko i Slovensko souběžně v roce 2017.