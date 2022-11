Netflix uvedl novou řadu seriálu o britské královské rodině. ‚Kvalita scénáře kolísá,‘ míní kritička

Fanoušci populárního britského seriálu The Crown (v českém překladu Koruna) se minulý týden dočkali streamovací premiéry páté řady. Ta mimo jiné popisuje nepodařené manželství princezny Diany a Charlese, nynějšího krále Karla III., a divoká 90. léta v britské královské rodině. Seriál, který uvádí platforma Netflix, hodnotila ve vysílání Českého rozhlasu Vltava publicistka Jana Podskalská. Buckinghamský palác 13:13 15. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Osm týdnů po smrti královny Alžběty II. přichází streamovací platforma Netflix s novou sérií populárního seriálu The Crown. Nejen načasování, ale také skandály, kterými se pátá řada seriálu zabývá, zasáhly spoustu britských diváků.

Seriál se potýká s rozporuplnými reakcemi. Důvody je však možné hledat i jinde.

Podle filmové kritičky Podskalské kvalita scénářů tentokrát hodně kolísá a než se seriál rozběhne, první tři až čtyři díly skutečně působí „dietním“ dojmem.

„Zvykli jsme si, že to byl velmi dramatický seriál, který se ohlížel i za historií Velké Británie. Řešil různé ostrovní konflikty a přinášel velmi silné momenty, které kolikrát člověk ani neznal tak dokonale jako třeba britští historici,“ míní publicistka.

Děj se nyní přesunul do 90. let, kde už je dramatických událostí méně. „Navíc to jsou kauzy, které jdou spíše po povrchu a řada lidí je už zná z médií, takže v řadě míst to ani není nijak překvapivé,“ doplňuje Podskalská.

Imelda Staunton jako britská královna Alžběta II. v seriálu Koruna | Zdroj: Netflix

Podle ní je na nové sérii patrné, že ji tentokrát psal scenárista Peter Morgan sám, protože když se na problém dívá více lidí, každý ho vnímá svýma očima a dochází k zajímavějšímu výsledku.

Kritička vnímá také obsazení jako slabší. „Alžbětu II. nyní hraje Imelda Stauntonová, která je výborná herečka. Neměla zde ale moc ‚spoluhráčů‘, kteří by ji dělali zajímavou oponenturu, jako například v předchozí řadě Gillian Andersonová,“ popisuje.

Zajímavý je podle ní představitel prince Charlese Dominic West, protože zatímco prince známe spíše jako „suchara“, West zde působí jako silná dominantní osobnost s vlastní vizí, což nepůsobí zcela věrohodně. Předchozí řady ho spíše představovaly tak, jak ho známe.

