Netflix, Max nebo nově i Oneplay. Mezi Čechy je stále větší poptávka po streamovacích službách

Streamování videí na internetu se stalo dominantním způsobem konzumace audiovizuálního obsahu zejména u mladší generace.

„Pořady na placených kanálech sledovali v minulém roce nejčastěji osoby ve věku 25 až 34 let, činilo tak 69 procent z nich. Mezi lidmi ve věku 45 až 54 let se na placená videa, filmy, seriály či jiné pořady, dívala přes internet téměř polovina osob. Ve věku 55 až 64 let jedna třetina,“ říká ředitel Odboru statistik rozvoje společnosti Martin Mana.

Údaje potvrzuje výzkum agentury Ipsos v rámci studie Brand Success 2024, kterého se loni v listopadu zúčastnilo přes tisíc respondentů. „Z výzkumu víme, že videostreamovací služby dnes alespoň jedenkrát měsíčně využívá přes 40 procent dospělé populace Čechů do 65 let věku,“ uvádí autor výzkumu Miroslav Paška.

„V rámci této skupiny uživatelů pak můžeme říci, že dominuje jednoznačně Netflix, který využívá alespoň jedenkrát měsíčně 77 procent z nich.“

Pro lidi je podle Pašky při výběru rozhodujících několik faktorů: „Z hlediska funkční charakteristik je důležité, aby byl nový obsah přidáván pravidelně a často, a aby služba nabízela velké množství filmů i seriálů, můžeme říci, že Netflix je silný napříč všemi námi důležitými sledovanými benefity až na jeden, a to je právě nabídka českých filmů a seriálů.“

Streamovací služby nám nechtěly sdělit přesná čísla o tom, kolik předplatitelů v Česku mají. Ale přibývá jich. „Vidíme u diváků neustálý posun v ochotě platit za obsah, ať už se jedná o hudbu nebo o video, každým rokem taky stoupá počet domácností, které přecházejí z volně šířeného televizního vysílání do placené části,“ potvrzuje Václav Paleček, ředitel distribuce společnosti Warner Bros. Discovery pro Českou republiku a Slovensko, pod kterou spadá služba Max.

Vysoký zájem potvrzují i tuzemské platformy. „Můžu říct, že jak skupina předplatitelů, tak jednotlivé nákupy filmů na platformě dlouhodobě konstantně rostou a aktuálně máme za sebou nejúspěšnější měsíce v historii platformy, takže kondice se dá hodnotit velmi pozitivně,“ pokračuje za KVIFF.TV Radka Urbancová.

Diváci si prý všeobecně rádi připlatí za kvalitu obrazu a titulků. „Distribuční cyklus se navíc zrychluje. Za těch posledních 10 až 15 let se to hodně změnilo a nové filmy se na platformy dostávají čím dál rychleji po uvedení v kinech, a i to samozřejmě pomáhá tomu, že lidé nemají takovou potřebu hledat alternativní nelegální cesty, jak se k tomu dostat,“ doplňuje Urbancová.

Na poptávku reagovalo taky O2 TV společně s Voyo, kteří se od března sloučily do Oneplay. „V den oznámení spojení obou služeb mělo Voyo v Česku a na Slovensku dohromady více než 950 tisíc diváků, O2 TV pak více než 870 tisíc zákazníků,“ dodává za nově vzniklou platformu Veronika Zachariášová.

Zájem Čechů platit za streamovací služby pak platí i u hudby. I tam zaznamenal Český statistický úřad meziroční nárůst přibližně 300 tisíc uživatelů.