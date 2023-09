Plzeň se objevila mezi nejtvrdšími věznicemi světa v seriálu Netflixu. ‚Je to reality show,‘ říká mluvčí

Streamovací platforma Netflix v pátek začala vysílat sedmou řadu populární reality show Nejtvrdší věznice světa. Hned první díl vznikal v plzeňské věznici na Borech. Britský novinář Raphael Rowe se v českém prostředí zaměřil na problémy s pervitinem a na jeho užívání ve vězení. Plzeň 10:45 15. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věznice Plzeň | Foto: Jiří Berger | Zdroj: ČTK

„Česko. Jeden z největších producentů krystalického metamfetaminu. Téměř každý třetí český trestanec užíval pervitin, než byl poslán do vězení. A tohle vězení má problém udržet drogy mimo své zdi,“ popisuje Rowe v traileru, kde jsou kromě záběrů z vězení také střípky rozhovorů s některými trestanci.

„Produkce tehdy neměla předem daný scénář, spíše určité milníky, co chce ve věznici natáčet. Finální scénář dotvořili až na místě,“ říká mluvčí Vězeňské služby ČR Markéta Prunerová.

Podle ní štáb ve věznici na Borech, která je aktuálně největším zařízením svého druhu v Česku, natáčel před dvěma lety a vše se obešlo bez komplikací.

„Vězeňská služba vnímá tento díl věnující se věznici Plzeň jako reality show. Určitě to není dokument o českém vězeňství. Společnost Netflix měla od prvopočátku jasný cíl, kterým chce tento díl směřovat, to znamená zaměřit se především na drogovou problematiku. Proto pro natáčení využili specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování způsobenou právě užíváním návykových látek,“ doplňuje Prunerová.

Natáčení trvalo jeden den a byli na něj vyčleněni zaměstnanci, kteří se štábu věnovali jako průvodci ve střežených prostorách věznice a dbali na jeho bezpečnost.

Padesátiletý britský novinář a rozhlasový moderátor Raphael Rowe byl v roce 1990 odsouzen za vraždu, kterou nespáchal, a ve vězení strávil neprávem 12 let. To byl důvod, proč začal pro Netflix před pěti lety natáčet populární sérii o nejtvrdších vězeních světa. Diváky už vzal třeba na Honduras, Filipíny, do Bosny nebo Moldavska.