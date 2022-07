Lidé chtějí pořád něco nového a Netflix usnul na vavřínech, komentuje Koubský odliv předplatitelů

Zatímco předchozí pokles uživatelů Netflix připisoval mimo jiné ukončení svých služeb v Rusku, tentokrát firma ztrácela zejména ve Spojených státech a v Kanadě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý Online Plus s Davidem Slížkem a Petrem Koubským

„V těchto zemích také čelí nejsilnější konkurenci jiných streamovacích služeb. Těch se vynořila celá řada,“ vysvětluje Slížek.

Přesto se společnosti podařilo mírně zvýšit své tržby. „Patrně kvůli zdražení měsíčních poplatků v některých zemích. Netflix si chce své předplatitele do budoucna udržet mimo jiné tím, že plánuje uvedení levnějšího tarifu s reklamami,“ všímá si změny taktiky Slížek.

Nová řada seriálu

Na konečné výsledky ve druhém kvartále měla nejvýraznější dopad premiéra čtvrté řady populárního seriálu Stranger Things.

„Zdá se, že rozhodující je atraktivita a inovativnost obsahů, zejména v tom svém vlastním obsahu produkovaném přímo streamingovou službou. Jde o to nabídnout něco tak mimořádně atraktivního, že to všichni chtějí vidět,“ hledá recept na úspěch Petr Koubský, redaktor Deníku N.

„Lidi prostě chtějí vidět pořád něco nového a atraktivního. Něco, o čem si mohou povídat s přáteli.“ Petr Koubský

Podle něj přitom není zdaleka tak důležité, jak velkou videotéku jednotlivé služby svým předplatitelům nabízejí. „Zdá se mi, že staré věci v katalogu tolik netáhnou. Lidi prostě chtějí vidět pořád něco nového a atraktivního. Něco, o čem si mohou povídat s přáteli,“ věří Koubský.

„Soupeření streamovacích služeb má i jeden negativní dopad. Pro to, aby divák viděl všechno, co by se mu líbilo, by si musel předplatit celé množství služeb. Každá z nich má třeba právě jeden svůj vlajkový produkt, který je hodně zajímavý a který se nedá zhlédnout nikde jinde,“ vadí na aktuální situaci Slížkovi.

Do budoucna tato situace může vyústit v mnohem větší přelétavost uživatelů. „Nemusí to být příliš věrní zákazníci. Mohou s tím předplatným přeskakovat od jedné služby ke druhé. Docela by mě zajímalo, jak vypadají statistiky zákaznické věrnosti už teď,“ zamýšlí se Koubský.

TikTok a tajné služby

Člen americké Federální komise pro komunikace Brandon Carr vyzval Apple a Google, aby stáhli sociální síť TikTok z nabídky svých obchodů. Důvodem má být podezřelé nakládání s osobními daty uživatelů.

„V polovině června psal americký online deník BuzzFeed o tom, že v Číně mají přístup ke všem datům. Své tvrzení opíral o audio nahrávky z celkem osmdesáti interních porad zaměstnanců TikToku,“ přibližuje celou problematiku Slížek.

Carr v této souvislosti připomněl také čínskou legislativu, podle které mají čínské firmy povinnost předávat data čínským úřadům. „Americký zástupce TikToku informace popřel s tím, že jeho firma nikdy nepředávala data čínským úřadům a že celá kauza jen vzešla z nepochopení toho, k čemu TikTok údaje používá,“ doplňuje šéfredaktor Lupy.cz.

Technicky to nicméně možné je. „A politicky je to také představitelné. Pozor bychom si proto dávat měli,“ má jasno Koubský a závěrem dodává:

„Ne nutně kvůli tomu, že by se tam děla nějaká čínská státní špionáž nebo záškodnická činnost, ale prostě kvůli tomu, že tamní standardy zacházení s osobními daty se nepodobají těm našim. Zejména, když jde o data západních cizinců, tak si s tím nikdo příliš hlavu nedělá.“

Poslechněte si celou debatu Davida Slížka s Petrem Koubským. Společně se věnovali také novinkám na sociální sítí Twitter nebo nabídce alternativních platebních bran v telefonech s operačním systémem Android.