Hlas jako magnet na uši. Neviditelný herec století Viktor Preiss půlstoletí ohromuje bravurní technikou

Viktor Preiss o sobě říká, že je brepta, přesto už padesát let bravurně pracuje se svým charismatickým hlasem v rozhlasových hrách. Poprvé známý umělec v rozhlase vystoupil v roce 1972 – a to jako recitátor v Tomanovi a lesní panně pod režijním vedením Josefa Melče. Letos v dubnu se stal společně s Hanou Maciuchovou Neviditelným hercem století. PŘÍBĚH ROKU 2023 Praha 11:52 30. prosince 2023

Preiss jakožto nejoblíbenější mužský hlas dramatického vysílání Českého rozhlasu cenu v anketě Neviditelný herec století převzal letos v dubnu z rukou astronoma Jiřího Grygara. A jak sám říká, své rozhlasové role už ani nepočítá.

„Jednou jsem měl štěstí, že mi někdo vyjel z počítače seznam rolí v rádiu. A skutečně to bylo požehnané, vyjelo na mě asi pět metrů různých titulů, na které si samozřejmě ani nepamatujete. Ale ten rozhlas – já to opakuju, kdykoliv se mě někdo zeptá – je vždycky dárek,“ hodnotí Preiss.

V roce 1974 posluchače svým podmanivým a hravým hlasem zaujal v roli studenta Evžena de Rastignaca v dramatizaci Balzacova Otce Goriota.

Excelentní výkon podal i jako kníže Andrej Bolkonskij v monumentální rozhlasové adaptaci Tolstého Vojny a míru.

„Mám to ve vizuální paměti uložené jako velké dobové plátno bitvy u Borodina, neboť se to skutečně natáčelo stereo, to znamená z mnoha stran, mnoha úhlů byly rozestavěné mikrofony,” říká.

Bravurní technika

Snad největší úspěchy za mikrofonem sklidil jako rozhlasový Sherlock Holmes. Preiss vždy za mikrofonem ohromoval bravurní technikou, a přestože je proslulý svou dokonalou přípravou, sám o sobě říká, že je brebta.

„Byl to rozhlasový seriál o Bizetovi a jeho hudbě. Já jsem měl říct: Milí posluchači, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Už asi popáté jsem říkal totéž a pak ze mě vylezlo: Vážení posluchači, a toto je konev dnešního vyprávění o panu Bidetovi,“ vzpomíná Preiss.

Jeho podmanivý a hravý hlas funguje jako magnet na uši už přes půl století. Díky jeho přirozené barevnosti dokáže oscilovat mezi různými emocemi, proměňovat atmosféru i náladu konkrétní postavy.