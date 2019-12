Česká televize představí na úvod roku 2020 tři nové kriminálky. Uvede ale i detektivní komedii

Česká televize v lednu a únoru uvede především dramatický žánr. Zastoupí ho mimo jiné tři nové kriminální minisérie a seriály Místo zločinu Ostrava, Zrádci a Vysoká hra natočené podle skutečných událostí. Dramatický příběh nabídne dvoudílný televizní film Stockholmský syndrom i životopisný film o životě herečky Jiřiny Štěpničkové Past. Praha 14:00 3. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Dvořák, ředitel České televize | Zdroj: Česká televize

Komorní drama o hledání životní rovnováhy vypráví příběh navrátilce z cizinecké legie Veterán. Novináře o tom v úterý informoval generální ředitel ČT Petr Dvořák.

„Sezona bude hodně dramatická, ne okolo České televize, ale v České televizi. Abychom zmírnili tu ‚krimináladu‘, tak uvedeme například rodinnou detektivní komedii Poldové a nemluvně,“ řekl.

Třináctidílný seriál z moravskoslezské metropole Místo zločinu Ostrava představí dvojici zdánlivě velmi odlišných kriminalistů - Emu a Honzu. Během dalších případů se z nich stane dvojice, která se profesionálně doplňuje a postupně v sobě nachází dokonce možná víc než kolegiální náklonnost. V hlavních rolích se představí Pavla Beretová a Stanislav Majer.

Tři týdny v životě drogového dealera zachycuje minisérie Zrádci pojednávající o nerovném boji policie s drogovou mafií a o morálních hranicích, které je někdy třeba v tomto boji překračovat.

„Na scénáři se mi líbilo, že každá postava má nejednoznačný charakter, fascinovala mě ta aktuálnost,“ podotkla Lenka Krobotová, která v příběhu ztvárnila vyšetřovatelku.

„Zrádci jsou fascinující tím, že rozkrývají pozadí česko-vietnamské drogové mafie, která ovládá 70 procent trhu s pervitinem. Je známá po celém světě. Kdybych chtěl být ironický, tak bych řekl, že mladí lidé v Evropě nás znají pro pivo, památky a pervitin,“ řekl režisér Viktor Tauš.

Hrdiny seriálu Vysoká hra od režiséra Jiřího Svobody jsou zásadový policista a ambiciózní novinářka (Richard Krajčo a Anna Fixová), kteří se ocitli na stopě korupční kauzy. Jako inspirace tomuto thrilleru posloužily zkušenosti reálného policisty Václava Lásky, který byl součástí elitního vyšetřovacího útvaru a na základě své praxe napsal román. Hlavní hrdinou je policista protikorupčního útvaru Tomáš Krása.

„Tomáš je vystudovaný právník, který ale nechce stát na této straně zákona, nechce vytahovat lidi ven z vězení, ale naopak by je tam raději zavíral. Proto jde k zvláštnímu útvaru u policie a snaží se odhalovat korupci někdy i trochu na vlastní pěst. Je to takový samorost a nemyslím si, že se to všem líbí. Sám nevím, jestli bych měl na takovou práci žaludek a taky odvahu, zvlášť když víte, že vám může jít o život,“ uvedl jeho představitel Krajčo.

Děj psychologického dramatu s detektivními prvky Stockholmský syndrom zavede diváka do prostředí obchodu s bílým masem.

„Vyprávíme příběh, který se může stát každému z nás. Začíná mezní situaci, v níž se ocitnou dva muži, otcové dcer, a která odstartuje celou řadu dramatických událostí. Postavy Stockholmského syndromu záměrně vystavujeme morálním zkouškám a ne všechny v nich obstojí,“ sdělila kreativní producentka Kateřina Ondřejková.

Česká televize byla loni nejsledovanější televizní skupinou u diváků starších 15 let, následuje Nova, která veřejnoprávní televizi předstihla v hlavním večerním vysílacím čase. Třetí je skupina Prima, která ale zaznamenala největší nárůst. ČT loni zvýšila u svých kanálů v souhrnu podíl na sledovanosti o 0,9 procentního bodu na 30,1 procenta, skupina Nova měla o jeden procentní bod méně a Prima vykázala podíl 22,7 procenta.