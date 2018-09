Nabízeli mně místa v politice, ale mě baví hraní, říká slovenský herec a moderátor Maroš Kramár

„Byl bych raději, kdyby mě politika nelákala a nezajímala. Kdybychom si žili hezky, měli možnost si vydělávat, bylo nám dobře a vše by jen tak okolo nás plynulo. Tak to ale není. U nás je politická situace opravdu pokřivená,“ říká host Osobnosti Plus, slovenský herec a moderátor Maroš Kramár. Praha 15:31 2. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host Osobnosti Plus je Maroš Kramár

„Je až zarážející, jak jsou naši politikové bohorovní a domnívají se, že se jim nemůže nic stát,“ dodává v souvislosti s tím, že celou situaci na Slovensku v roce 1998 nastavily amnestie Vladimíra Mečiara, přičemž za tyto a své další sporné kroky ve státnické funkci nebyl potrestaný.

„Stále to pokračuje a další politikové po jeho skutcích nabrali vlastní odvahu a dělají si, co chtějí,“ poznamenává.

Maroš Kramár Slovenský herec a moderátor Maroš Kramár se narodil 26. dubna 1959 v Bratislavě. Pochází z hereckého klanu. V roce 1978 úspěšně ukončil studium herectví na Státní konzervatoři v Brně, kde také zůstal a rok působil, poté odešel do Divadla Andreje Bagara v Nitře. Od roku 1985 je členem Činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě. V divadle a televizi hrál už jako chlapec. V poslední době účinkuje hlavně v českých a slovenských televizních seriálech, kde vytváří různé epizodní postavy. Na první stanici České televizi ho můžete vidět v zábavném pořadu Zázraky přírody. Je ženatý a s manželkou Natašou mají tři děti, Tamaru, Timura a Marka.

Hnevám sa

Maroš Kramár se připojil k výzvě „Hnevám sa" a veřejně vyzval vládu, aby odstoupila a aby byly na Slovensku vyhlášeny nové volby.

„Nechci házet všechny na jednu hromadu, ale obklopuje nás hrozně hloupých lidí. Neumějí číst mezi řádky a stále tyto politiky, kteří pokračují v pokřivené politice, volí. Naslouchají populismu, nevnímají činy a vidí pouze karafiátky na MDŽ. A to je důvod, proč chci změnu,“ uvádí Kramár. Vyzývá přitom, aby se lidé nebáli říkat věci nahlas, a pokračuje:

„Chci uživit rodinu, být svobodný a ne, aby mně život diktovali papalášové. Politické strany mně nabízely, a dokonce mě nutily, abych šel do politiky. Ale politikem nejsem, baví mě divadlo a hraní. Mají to dělat lidé, kteří politice rozumějí." Herec přitom uvádí, že mu byly nabízeny i konkrétní vládní posty a funkce.

Adrenalinové sporty nevyhledávám

Maroš Kramár moderuje na České televizi pořad Zázraky přírody, který osvětluje lidské poznatky, objevy a vynálezy. V mnoha dílech jsou přitom na moderátora kladeny vysoké fyzické požadavky.

„Kdysi jsem se snažil usmívat a tvářit se příjemně. Ale dnes, když se srazím s volem, tak už to nedělám, a rovnou mu řeknu, že je vůl."

„Dělat adrenalinového hrdinu je velkým přemáháním, nejsem tím, kdo by taková dobrodružství vyhledával. Když vás táhnou z taxíku, kde se rovnou převrátíte, tak jsou diváci rádi, protože mají rádi právě srandu. Ale je pravda že je všechno otázka tréninku, potom to jde všechno líp,“ říká herec, který za pořad dostává stálý honorář bez ohledu na to, jestli je jeho obsahem adrenalinový výkon nebo čistě moderování ve studiu.

„Není to o tom, že bych to dělal jako kaskadér pro peníze. Většinou to dělat opravdu nechci, bráním se tomu, ale potom se rozsvítí červené světlo a s šíleným strachem a odporem to udělám. Ale jsou lidé, kteří to vyhledávají, mají to rádi, ale já ne. Pokaždé se těším, když se překonám a přemůžu,“ dodává.

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s Marošem Kramárem.