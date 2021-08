Amazon už nebude Pána prstenů natáčet na Novém Zélandu. Nejdražší seriál vůbec se přesune do Británie

Amazon rozhodnutí učinil navzdory milionovým dotacím a slevám na daních, které novozélandská vláda jedné z nejbohatších společností na světě nabízela. Země si od natáčení slibovala dlouhodobé ekonomické i turistické výnosy.

„Chceme poděkovat lidem a vládě Nového Zélandu za jejich pohostinnost a obětavost. Sérii Pán prstenů poskytli neuvěřitelné místo pro započetí této úžasné cesty,“ řekl Vernon Sanders, jeden z šéfů televizního studia Amazonu.

Nový Zéland byl pro produkci seriálu z prostředí Tolkienova světa logickou volbou. V zemi s rozmanitou přírodní scenérií se točila i oscarová trilogie režiséra Petera Jacksona.

Rozhodnutí Amazonu přesunout druhou sérii do Británie tak překvapilo mnohé fanoušky ságy. Na twitteru se k němu emotikonem vyjádřil i herec Elijah Wood, představitel hlavní postavy Froda z veleúspěšné filmové série.

Důvodů, proč se tak tvůrci seriálu rozhodli může být několik. Novozélandský ministr pro ekonomický rozvoj Stuart Nash uvedl, že jde o „součást strategie Amazonu rozšířit stopu svého natáčení a upevnit ji ve Spojeném království“.

I Británie nabízí atraktivní slevy na daních pro produkci nákladných seriálů. Polovina obsazených herců je navíc britské národnosti.

Významným faktorem jsou také přísná koronavirová pravidla na Novém Zélandu. Kdykoli totiž člen obsazení nebo štábu seriálu opustil zemi, musel být 14 dní v karanténě. Omezeno bylo také množstí lidí, kteří můžou v jednu chvíli natáčení opustit.

Firma nejbohatšího muže planety Jeffa Bezose do vysokorozpočtového seriálu výrazně zainvestovala. 250 milionů dolarů zaplatila společnost před čtyřmi lety za pouhá práva na zpracování příběhu ze světa Pána prstenů. První série měla pak údajně stát 465 milionů dolarů.

That’s a wrap! Thank you to our amazing cast and crew and to New Zealand for being the incredible place we have been privileged to call home as we bring the Second Age and Middle-earth to life. #LOTRonPrime (1/8)