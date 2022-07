Hraje ženu, které systém odebral dítě. ‚Je iluze, že se oddělíme od lidí,‘ říká Petra Bučková o Jitřní záři

V minisérii Jitřní záře hraje Petra Bučková ženu, která se rozhodne žít víc a víc mimo systém a svoje dítě pojmenuje netradičně. I na základě toho jí dceru odeberou úřady. „Je to fikce, i když na základě opravdových příběhů. Odebrání holčičky je opravdu výrazný motiv, který se v 90. letech stal. Ta holčička nakonec od své rodiny odešla sama, protože chtěla svoji vlastní svobodu. Stalo se to v jedné z šumavských rodin,“ přibližuje Bučková. Praha 11:48 5. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Svoboda je pro každého něco jiného, je to celé o neustálém hledání harmonie,“ říká herečka Petra Bučková | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

„I když hraju žijící a zesnulé lidi, pořád je to vymyšlený příběh. I když je to na základě skutečné události, tak pohnutky těch lidí nemusíme ani tušit,“ zdůrazňuje Bučková v pořadu Blízká setkání Českého rozhlasu Dvojka.

Přiznává, že sama si v období ranné dospělosti vyzkoušela různé životní styly. „A proto vím, že je iluze oddělit se od lidí, od systému, od zdravotní péče. Mám pocit, že jsme tvorové společenští a potřebujeme lidi. Ale to neznamená, že neumím být samotář,“ říká herečka a dodává:

„Svoboda je pro každého něco jiného, je to celé o neustálém hledání harmonie.“

Právě na otázku, kde končí osobní svoboda jednotlivce, zejména když se mu narodí dítě, hledá minisérie odpověď. „Občas mi teď píšou ženy-maminky, že je ten příběh vzal, že při sledování plakaly. Toho si vážím,“ říká Bučková.

„Seriál je úžasný proto, že vždycky nějakou chvíli jdete s hrdiny, fandíte jim, ale oni se pak ukážou být lidmi, udělají i dost zásadní chyby. Ve třetím díle moje postava Pavla běží celý den za svým dítětem, protože ho chce nakojit, bolí ji prsa a neví, co bude. To je chvíle, kdy ji musím hájit jako mámu a člověka. Protože ať je, jaká chce, tak na tohle systém právo nemá a měl by být citlivější,“ soudí Bučková.

Dívka, jejíž osud minisérii inspiroval, se nakonec rozhodla od rodiny odejít. I s tím má Bučková zkušenosti, ještě v pubertě se odstěhovala od rodičů.

„Když se rozvedli, tak to bylo turbulentní a v jednu chvíli jsme se s mámou dohodly, že bude lepší, když se postavím na vlastní nohy. Vřele to doporučuji, protože najednou člověk nahlédne, co znamená platit nájem, dělat brigády v maturitním ročníku. Ano, pořád se o mě nějak starali děda s babičkou, ale najednou tam byla samostatnost a spousta hloupostí odpadla. Člověka to vyškolí,“ doporučuje Bučková.