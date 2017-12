Televizní souboj na Štědrý den vyhrála ČT. Anděl páně 2 se stal nejsledovanější pohádkou za 15 let

Pohádku Anděl Páně 2 sledovalo na Štědrý večer 3,5 milionu diváků. Radiožurnálu to potvrdil programový ředitel České televize Milan Fridrich. Podle něj tak šlo o nejsledovanější pořad celého roku a nejsledovanější pohádku za posledních 15 let. Praha 13:58 25. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Trojan (vlevo) a Jiří Dvořák v pohádce Anděl Páně 2 | Foto: Česká televize

„Vyjádřeno v podílu to bylo 68 procent diváků starších 15 let plus ještě 68 procent dětí mezi čtyřmi a 14 lety. Je to nejsledovanější pořad roku ve všech televizích,“uvedl Fridrich.

První díl pohádky uvedený 23. prosince byl druhým nejsledovanějším pořadem letoška.

Druhým nejsledovanějším pořadem Štědrého dne byla na ČT1 pohádka Dvanáct měsíčků (1,6 milionu diváků), třetím Lotrando a Zubejda (1,4 milionu) a čtvrtým Pelíšky (1,3 milionu diváků) na stejném programu.

Na televizi Nova byla nejsledovanějším pořadem pohádka Tři bratři, kterou zhlédlo 900 000 diváků starších 15 let, uvedl web Mediaguru.cz s odkazem na data ATO-Nielsen Admosphere. Na Primě byl nejsledovanější film Sám doma, který vidělo přes 600 000 diváků.