‚Kam člověk sáhl, tam byl zločin.‘ Devadesátky a jejich ‚polosvět‘ dokreslí dokumentární série

Kmotr Mrázek a šéf podsvětí Běla. Dvě osobnosti a dva pojmy, které svým způsobem definovaly český organizovaný zločin devadesátých let. Nemalou roli proto mají i v nové kriminální minisérii České televize. Pozadí polistopadových kauz, z nichž mnohé zůstaly i po více než třiceti letech nedořešeny, bude každý čtvrtek rozkrývat dokumentární série Polosvět.

„Každá revoluce přináší pocit, že můžu všechno. Máme tu demokracii, nejsem už ničím limitován, tak jako to bylo dřív,“ ohlíží se v dokumentární sérii Polosvět ředitel Muzea Policie ČR Radek Galaš za atmosférou takzvaných divokých devadesátých let.

„Další fenomén, který přichází, je organizovaná trestná činnost – naše organizované zločinecké struktury. A to nejsou jenom gangy zlodějů aut, ale začíná tady jít už daleko o víc. Už nejde o tisíce, ale o miliony a stamiliony. Chvílemi jste si připadali, jak v amerických filmech.“

„Z policejního hlediska to byly v podstatě dobré roky,“ doplňuje ho bývalý kriminalista Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Hynek Vlas, „protože kam člověk sáhl, tam byl zločin. Nemusel ani moc hledat.“

Šest tematických epizod podle námětu investigativního novináře Jaroslava Kmenty bude doplňovat dějovou linku dramatického seriálu Devadesátky, který Česká televize začala vysílat minulou neděli.

Hned první díl s názvem Polosvět veksláků se věnuje vraždě kontroverzního podnikatele Františka Mrázka z roku 2006, kterou se i přes mimořádné nasazení vyšetřovatelů dodnes nepodařilo uspokojivě dořešit.

„Budu vždycky tvrdit, i s odstupem mnoha let, že ta vražda nebyla řádně a dobře vyšetřena. A to ne z důvodu, že by lidé, kteří se na tom podíleli, nechtěli. Oni chtěli. Ale objektivní příčiny byly takové, že jim někdo házel klacky pod nohy,“ popisuje Kmenta.

Jaké to bylo žít po boku muže, kterého všichni nazývali šéfem romského podsvětí? A byl Antonín Běla milovaným mužem, mafiánem, obávaný partner, nebo od všeho trochu? Příběh mafiánského bosse z divokých 90. let vypráví Bělova manželka Marie v rozhlasové dokumentární sérii Té noci pes neštěkal, která získala cenu Prix Bohemia Radio 2021.

„Byla to zkouška v přímém přenosu, co si vlastně může policie dovolit a zda může nestranně vykonávat svoji práci – a zda jí tehdejší politická a největší představitelé policie a justice tu práci nechají vykonávat,“ dodává Jaroslav Hruška, bývalý vyšetřovatel a vedoucí týmu POKR. „Obavy, které jsme tehdy měli, se bohužel naplnily.“

Epizoda Polosvět světských se zase zabývá koncem mafiánského bosse Antonína Běly, který byl v roce 1996 zastřelen na schodech svého domu. Ani jeho vraždu se za neskutečných 21 let vyšetřování nepodařilo objasnit.

„Nebyla to určitě objednávka Mrázka, jak píše Kmenta a podobní,“ prohlašuje v dokumentu Bělův syn Jaroslav od prázdného stolu z jiřické věznice s ostrahou. „Bylo to čistě ‚hajzlovina‘. Prostě jsme si někoho pustili do rodiny – a on nás zradil.“

