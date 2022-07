Barrandovské ateliéry ukrývají 45 metrů dlouhý model ponorky. Mezi natáčeními je na tajném místě

„Tady vidíte, že to jsou jenom kousky ponorek vyrobené ze dřeva. Tohle je v Žatci. Tady vidíte zagreenscreenované pozadí, budovy a kusy ponorek,“ přibližuje pro Radiožurnál visual effect supervisor Mark Ruth, který sedí před třemi velkými monitory, na kterých ukazuje postup vytváření speciálních efektů v jedné ze scén.

„Tohle všechno se vyměňuje, celé kompletní pozadí. I ponorky jsou dodělané, protože v reálu nejsou udělané celé a celá voda plus ponorky dozadu, lodě,“ vyjmenovává, co všechno je potřeba přidat pomocí efektů v této scéně, která se odehrává v německém přístavu Kiel. Objevuje se v 31. minutě prvního dílu třetí série.

Nejvíce dá na seriálu podle Rutha zabrat právě voda, ale po třetí sérii už technologii dotáhli k dokonalosti.

„Příprava jsou stovky hodin, potom na každý záběr - dejme tomu - aspoň 200 nebo 300 hodin, nějak to zkompletovat,“ popisuje.

Sedm měsíců příprav

Seriál, který začíná v roce 1942 na území okupované Francie, diváky nejprve seznamuje s mladou nezkušenou posádkou a novým kapitánem Klausem Hoffmannem. Snaží se vypořádat s klaustrofobickými podmínkami života pod vodou. A právě scény interiérů se natáčí výhradně na Barrandově. 45metrová pohyblivá ponorka se stavěla několik týdnů.

„Nejnáročnější byla část na první sezonu, kdy se 12 týdnů všechno připravovalo, kreslilo a propočítávalo a dalších 16 týdnů trvala stavba,“ přibližuje Veronika Hladíková z produkční společnosti Stillking Films.

„Když skončila první sezona, tak se model rozloží na šest částí, které se skladují na utajeném místě, které je hlídáno 24 hodin denně. Jakmile se odsouhlasí natáčení další sezony, tak se vše sveze na jedno místo do ateliéru a začne příprava. U druhé, třetí a čtvrté sezony to trvalo méně, zhruba 11 týdnů,“ upřesňuje.

Na začátku roku to ale vypadalo, že právě natáčení třetí a čtvrté série budou muset tvůrci přesunout do Maďarska, a to kvůli pozastaveným filmovým povídkám. Nakonec štáb zůstal u nás, ale za cenu výrazného snížení nákladů.

„Trochu nám spadlo do karet to, že v Maďarsku jsou plné ateliéry. Takže se rozhodli, že to natočí v Česku, ale došlo k určitým omezením, aby se ušetřilo. Snížil se počet natáčecích dnů a snížil se i počet epizod,“ doplňuje Hladíková.

Natáčení je výjimečné také tím, že dodržuje pravidla green filmingu - tedy, že se třeba nepoužívá plastové nádobí a štáb dostává veškeré plány elektronicky.