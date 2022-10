Co je špatně na Pozadí událostí? Tvůrci přece sami učí, vysoká škola není Tinder Premium, říká publicistka

Minisérie Jana Hřebejka Pozadí událostí si vysloužila kritiku kvůli pojetí sexuálních vztahů mezi vyučujícími a studenty. Scenárista Petr Jarchovský řekl, že to měla být chytrá zábava, osobní výpověď i aktuální obraz moderní městské společnosti. Snažil se kombinovat britskou detektivní školu s univerzitním románem a láskou k tvorbě Woodyho Allena. „Je známá věc, že autor často udělá něco jiného, než si myslí,“ namítá Eva Klíčová z redakce Alarmu. Praha 10:50 2. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ze seriálu Pozadí událostí | Foto: Julie Vrábelová | Zdroj: Česká televize

Na Pozadí událostí se začalo pracovat už v roce 2018, připomíná filmový kritik a šéfredaktor webu Kinobox Kamil Fila v pořadu Akcent na Vltavě: „Měla to být poměrně čerstvá reakce na fenomén mee too, v té době ještě nebyly žádné české kauzy a v Česku se k tomu někteří postavili tak, že my s naším zdravým selským rozumem tomuto trendu nepodlehneme.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pozadí událostí, minisérie Jana Hřebejka pro Českou televizi, sklízí v médiích kritiku kvůli zpracování tématu vztahů mezi pedagogy a studentkami

Natáčení minisérie se ale zdrželo kvůli pandemii, mezitím se ukázalo, že zneužívání moci a sexuální nátlak je i české téma. Upozornila na to třeba studentská iniciativa Nemusíš to vydržet.

„Takže to není ani tak zpozdilost autorů jako opožděnost výroby – najednou je realita předběhla,“ usuzuje Fila.

Eva Klíčová z redakce Alarmu v debatě Akcentu upozorňuje, že společenský kontext se zase tolik nezměnil.

Zneužívání moci a šikana. Děje se to tady léta, přitakává bývalý proděkan DAMU Prokop Číst článek

„Například postava, kterou hraje Katarzia, to je žena, která nezvládá péči o dítě, má umělecké ambice, zároveň ale nedostuduje školu, všechno se na ni sype v rodinné výměně názorů. Jenže tohle je specifická ženská zkušenost: ženy to poslouchají celý život, že patří do kuchyně, že se na něco nehodí. To se v ženské zkušenosti kumuluje. Když na obrazovce vidíte takto zesměšněné ženské ambice – proto byla ta reakce tak ostrá,“ míní Klíčová s tím, že právě mladší generace žen, feministek a intelektuálek je na takové zobrazování alergická.

Studentky jako bonus k platu?

Hlavní postavou minisérie je neprávem obviněný muž, vyučující na vysoké škole. „Tomu automaticky fandíte, že z toho vyjde dobře,“ přibližuje Fila. Hrdina má vztah se studentkou, kterou v té době už ale neučil. „A když ho chce děkanka na základě toho vyhodit, tak se tváří jako disident ničený dobou a výmysly. Je tam silný motiv vyvinění se.“

Jenže navazování vztahů mezi vyučujícími a studenty, byť dospělými, je problematické, upozorňuje Klíčová.

Hřebejk: Ponižují vás celý život, to je podstata umělecké profese. Může to pomoct k lepšímu výkonu Číst článek

„Nejde jenom o to, že dojde k intimnímu, dlouhodobému vztahu mezi studentem a pedagogem. Ale o to, že když to takhle na škole funguje jako legitimní a běžné, když je to prostředí, kde se lidé seznamují za účelem vztahů nad profesionálním rámcem, tak se na to nabalují další věci. A to je zneužívání pozice, moci, zneužívání toho, že máte s někým intimní zkušenost, sexistické poznámky,“ vysvětluje Klíčová a dodává:

„Najednou pedagogové ztrácí kontrolu, začínají hodnotit vzhled studentek. A to lidem brání v plné seberealizaci studia. Pokud je pedagog známý tím, že navazuje neformální vztahy se studenty, budete se s ním chtít o něčem radit, když byste mohl upadnout do podezření, že je to flirt? To je deformující.“

Problematické podle ní je právě to, že tvůrci minisérie, sami pedagogové, si tohle zřejmě neuvědomují a v minisérii to nereflektují. „Připadá mi to jako neuvěřitelná míra sebezahleděnosti a bohorovosti,“ vadí Klíčové. „To prostředí by mělo fungovat jinak než jako Tinder Premium, jak to někdo nazval.“

„Jako bonus k nízkým platům pedagogů,“ doplňuje ironicky Kamil Fila.

Celou debatu si můžete poslechnout v audiozáznamu.