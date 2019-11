První vlna přechodu na DVB-T2 přijde už za 14 dní. Technici upravují společné antény na poslední chvíli

Část obyvatel bytových domů v Praze a ve středních Čechách může koncem listopadu na pár dní přijít o vysílání České televize. Technici totiž nestíhají v některých domech včas upravit společné antény na příjem televizního signálu v novém formátu DVB-T2. Na ten postupně přejde pozemní vysílání v celém Česku. Začíná se přesně za 14 dní. Praha 8:20 13. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od konce června 2020 by už měli vysílat v novém formátu všechny televizní stanice | Foto: Anna Kottová

Servisní technici tedy mají velmi nabitý program. Už teď se někteří obávají toho, že do 27. listopadu, kdy v Praze a středních Čechách ukončí Česká televize vysílání ve starém formátu, nestihnou upravit všechny společné antény. Týkat by se to mohlo až desítek bytových domů, které kvůli tomu můžou přijít o veřejnoprávní vysílání. Třeba u servisní firmy Alseko poptává úpravu antén až dvacet domů týdně.

„Děláme prakticky od rána do večera, máme tři auta, která jezdí po SVJ (společenství vlastníků jednotek), bytových družstvech. Určitě se nezvládne všechno, protože těch lidí, kteří se ozývají, je opravdu hodně. Teďka jsem oslovil i své bývalé zaměstnance. Musíme posilovat,“ řekl Radiožurnálu majitel firmy Petr Kohout.

Úprava antén může vyjít až na dvacet tisíc korun. Část majitelů navíc podle oslovených techniků nechala tento krok na poslední chvíli. České radiokomunikace, které zajišťují přenos bezplatného televizního vysílání, ovšem upozorňují, že vlastníky bytových domů informovaly už před rokem, jak upozorňuje ředitel firmy pro regulace Marcel Procházka.

„Informovali jsme více jak 50 tisíc SVJ, že k tomuto přechodu dojde a že mají oslovit právě anténářské firmy. My jsme udělali všechno, co jsme mohli. Jestli to někdo nechal na poslední chvíli, tak teď má opravdu jen 14 dní na to, aby se s nimi domluvil na tom, aby ta společná anténa byla upravena,“ uvedl.

Růst prodejů

Na konec vysílání ve staré normě upozorňuje své diváky i Česká televize. Lidem, kteří se ještě nestihli připravit na nový formát DVB-T2, se na obrazovce objevuje piktogram.

„Je nutné mít televizor, který podporuje technologii DVB-T2, nebo set top box, který ji podporuje,“ řekla pro Radiožurnál mluvčí ČT Karolína Blinková.

Zvýšený zájem o tuto techniku teď registrují taky obchody. Podle mluvčí eshopu Alza.cz Patricie Šedivé se televize s DVB-T2 v posledních dvou týdnech prodávají v dvojnásobném množství.

„Set top boxy dokonce jedenáctinásobně. Nejvíce narostly prodeje v regionech Praha a střední Čechy, v ostatních regionech teprve hlavní vlnu očekáváme. Za novou televizi zákazníci v průměru utratí 11 tisíc korun, za set top boxy potom 750 korun.“

Růst prodejů hlásí taky obchod Mall.cz. Třeba set top boxů si tam lidé denně koupí desítky. Další vlna vypínání starého formátu a přechod pouze na DVB-T2 přijde v lednu. To se už připojí taky komerční televize. Od konce června by se pak měly všechny stanice po celém Česku vysílat pouze v DVB-T2.