Přátelé slaví 25 let od prvního dílu, součástí výstavy v New Yorku je i ikonická sedačka

„Seriál, který mě toho hodně naučil o životě,“ - tak vzpomíná jedenáctiletá Leah v průzkumu britského deníku Guardian. Z výsledků ankety vyplývá, že americký sitcom Přátelé není jen vzpomínkou na 90. léta, ale stále dokáže oslovit i děti dospívající dnes. Fanoušci si nyní připomínají 25. výročí premiéry prvního dílu. A s tím souvisí také interaktivní výstava, která v pátek začala v New Yorku. New York 17:40 7. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci si připomínají 25. výročí premiéry prvního dílu. | Foto: Warner Bross

„Je to přímo ikonický seriál a fanoušky má na celém světě. Na té výstavě v New Yorku si teď můžou oživit vzpomínky, osahat rekvizity použité v seriálu a třeba se vyfotit na sedačce,“ říká herečka Maggie Wheelerová. Na mysli má pochopitelně oranžovou sedačku v Central Perku, seriálové kavárně, kde byli hrdinové seriálu častými hosty.

Teorie velkého třesku po dvanácti letech odvysílá poslední díl, má trvat 60 minut Číst článek

Ale nejen to - návštěvníci si taky mohou zahrát stolní fotbal v bytě Chandlera a Joeyho, dát si na hlavu nadívanou krůtu jako kdysi Monica a prohlédnout si zblízka řadu věcí, včetně fialových dveří, kostýmů, paruk a taky fontány z úvodní znělky sitcomu.

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross toho za 10 let, kdy se sitcom vysílal, zažili požehnaně. A jak vyplývá z průzkumů, kupodivu mají co říct i dnešním dětem.

„Ten seriál okouzlil už několik generací i mladé, kteří dnes žijí úplně jinak než hrdinové Přátel. Přesto je ten seriál baví a sledují ho pořád dokola. Podle mě to není samo sebou, je v tom nějaké kouzlo,“ míní Wheelerová.

Herec James Michael Tyler, představitel číšníka Gunthera, má racionální vysvětlení: „Je to nadčasová záležitost. Zápletky, postavy - můžeme se s nimi identifikovat. Každý zná nějakou tu Phoebe nebo někoho, kde je úplně jako Joey. A navíc, lidé v těch postavách často vidí rysy vlastní povahy,“ uvedl Tyler.

‚Pokračování nebude‘

Mimochodem, Wheelerová hrála v seriálu vedlejší postavu Janice, zamilovanou do Chandlera. Jestlipak by ho měla ráda i po 25 letech? „To si pište. Mý srdce patří Chandlerovi,“ směje se.

První český sitcom Taková normální rodinka slaví 45. narozeniny Číst článek

Číšník Gunther zase zbožňoval Rachel. Jestlipak by mu to vydrželo čtvrt století? „Propáníčka, snad ne, to bych mu fakt nepřál.“ „Řek bych, že už je ženatý a má kupu dětí s úplně vyšisovanými blonďatými vlásky,“ soudí herec Tyler.

Interaktivní výstava na Manhattanu bude otevřená do 6. října. Vstupenky je třeba rezervovat online, stojí v přepočtu asi 700 korun. „V NY nebydlím, ale budu tam!,“ ujistil jeden fanoušek na Instagramu. A jiný si posteskl: „Škoda, že je NY tak daleko.“

S tak oddanou a početnou fanouškovskou základnou není divu, že se čas od času spekuluje o pokračování seriálu. Jeho spoluautorka Marta Kauffmanová to ale odmítá. Stejně jako třeba představitel Rosse, herec David Schwimmer:

„Líbí se mi, jak to skončilo, byl to perfektní závěr. Nevidím důvod, proč se k tomu vracet,“ uzavírá David Schwimmer.