Dystopický Gileád se vrací v dalším pokračování. Seriál Příběh služebnice představí svou čtvrtou řadu

Spojené státy jak je známe už neexistují - vládne tam totalitní společnost, která se potýká s ekologickými katastrofami a především ztrátou lidské plodnosti. I o tom je úspěšný televizní seriál Příběh služebnice, který ve středu otevírá svoji dlouho očekávanou čtvrtou řadu. Praha 8:59 28. dubna 2021

Diváci se tak opět ocitnou ve světě dystopického Gileádu, ve kterém mají jednotlivci jasně vyhrazenou barvu oblečení, ženy jsou podřízené mužům a právě ženy také nesmí číst, pracovat nebo vlastnit majetek.

Nejsem prorok, tyhle věci se píšou, aby se nestaly, říká o svých dystopických románech Margaret Atwoodová Číst článek

Zatímco v předchozích dílech příběh sledoval především to, jak režim zachází s ženami-služebnicemi, které jsou jedny z mála plodných, tak v nové sérii se už vydáme i do stále ještě svobodné a demokraticky založené Kanady. Právě tam se některé postavy snaží uprchnout.

Příběh služebnice napsala už v roce 1985 kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová. Tuto knihu napsala hlavně proto, aby se podobné události ve světě nestaly. Mluvila o tom v Praze před čtyřmi lety.

„Napsala jsem to v době, kdy lidé říkali, že se to u nás nemůže nikdy stát. Zakládala jsem si proto na tom, aby v knize nebylo nic, co už se někdy, někde nestalo. Zasadila jsem to přitom do okolí Harvardovy univerzity, která byla pokládána za neprostupný chrám liberální demokracie. Tohle místo ale bylo v 17. století centrem puritánské teokracie,“ prohlásila Atwoodová před třemi lety při besedě s novináři v Praze.

„Teď říkají, počkat, možná by se to u nás opravdu stát mohlo. Když si promluvíte s lidmi ve Státech, řeknou vám, že až na kostýmy je to všechno dost možné,“ dodala autorka.

Kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová na diskuzi s fanoušky v Knihovně Václava Havla předčítá z nové knihy Hagseed (Kus temnoty) | Foto: Knihovna Václava Havla

Herečka i režisérka

A zatímco Margret Atwoodová otevřela svět Gileádu pouze ve dvou knihách - tu druhou vydala před dvěma lety pod názvem Svědectví, tak televizní seriál už otevírá svoji čtvrtou řadu. I tentokrát se v hlavní roli June Osbournové představí herečka Elisabeth Mossová. Nejen, že stála před kamerou ve služebnické červené uniformě, ale sama některé nové díly režírovala.

Seriálový Příběh služebnice se stal celosvětovým hitem a to nejen u diváků, ale i u kritiků, důkazem toho jsou i dva Zlaté glóby z roku 2018.