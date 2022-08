Případy 1. oddělení se vrací. Policejní práci proměnily moderní technologie, přibyla i nová postava

Po šesti letech se na začátku září na obrazovky České televize vrací známí detektivové z pražského 1. oddělení s 13 novými kauzami. Nejenom postavy, ale i policejní prostředí a metody však prošly značně proměnou. Z vyšetřovatele Tomáše Kozáka, kterého opět ztvárnil Ondřej Vetchý, je mediální hvězda, na oddělní přibyla nová kolegyně a policie funguje spíše jako firma. Televize 12:28 17. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třetí řada Případů 1. oddělení má premiéru na začátku září | Zdroj: Česká televize

Hned v prvním díle jsou v zahradě rodinného domu nalezeny kosterní ostatky dvou mužů. Soudní lékař tvrdí, že těla zde byla pohřbena různě dlouho. Vyšetřovacích verzí je několik, ale všechny narážejí na nesoulad s odborným lékařským posudkem.

Scenáristé seriálu, novinář Jan Malinda a bývalý kriminalista Josef Mareš se opět inspirovali reálnými policejní příběhy. „Z většího seznamu skutečných případů jsme vybrali takové, které jsou vždy jedinečné, způsobem provedení či způsobem odhalení. Ve výčtu jsou vedle známých událostí jako vražda taxikáře i unikátní, méně známé kauzy,“ vysvětluje první z dvojice scenáristů Malinda.

V seriálu se objeví, kromě nových tváří, divákům již známí detektivové | Zdroj: Česká televize

Tvůrci však do detailu nepopisují ani neodhalují všechny postupy kriminalistů, aby seriál nedával návod potenciálním pachatelům. „Ke každému případu jsme měli cenné poznámky, materiály a informace od pana Mareše a byli jsme obeznámeni se všemi příběhy do nejmenších detailů. To nám umožnilo být realitě co nejblíže,“ přibližuje postup práce Malinda.

Podle Josefa Mareše, který v letech 1993 až 2001 působil jako vyšetřovatel I. oddělení tehdejšího Odboru vyšetřování, příběhy rovněž upravovali, aby byl děj pro diváky více atraktivní.

Změny na oddělení

Do zajeté policejní praxe nechali autoři prosáknout i moderní dobu. Porady se vedou po Skypu, zavedly se elektronické knihy jízd a nepopulární excelové tabulky snad na vše. Manažerský titul MBA už je více než kriminalistická praxe. Pachatelé jsou rovněž sebevědomější, odolnější a moderní technologie proměňují chování společnosti, což vede k nástupu internetové kriminality.

Na oddělení prosákly moderní technologie. Třeba porady se vedou po Skypu | Zdroj: Česká televize

Řady oddělení navíc rozšiřuje nová kolegyně Adéla Čulíková (Barbora Bočková). Už v první řadě totiž diváci autorům vytýkali, že v týmu chybí výrazná policistka. Ti se však odvolávali na fakt, že ženské zastoupení na reálném 1. oddělení bylo tehdy minimální. V průběhu let se ale počet žen na pražském oddělení vražd navýšil.

Jinak se ale diváci mohou těšit na staré známé rázné detektivy, které opět ztvárnili Filip Blažek, Petr Stach, Juraj Loj nebo Miroslav Vladyka s vedením Miroslava Hanuše. Režie se ujali Peter Bebjak a Michal Blaško, podle kterých nová série definitivně uzavře příběhy pražských detektivů.

Řady oddělení rozšíří nová kolegyně Adéla Čulíková | Zdroj: Česká televize

Případy 1. oddělení se na obrazovce České televize poprvé objevily v roce 2014, druhá řada pak měla premiéru o dva roky později. V lednu 2022 uvedla televize i prequel k seriálu Devadesátky. Třetí řada detektivek inspirovaných skutečnými policejními případy odstartuje v pondělí 5. září ve 20.10 hodin na ČT1. Celkem tvůrci pro diváky připravily 13 nových dílů.