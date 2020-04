Rada České televize zůstává bez předsedy. Olympionik Doktor ani pedagog Váňa nezískali dost hlasů

Rada České televize ve středu nezvolila předsedu ani místopředsedy. Do volby předsedy se nikdo nepřihlásil a skončila patem. Na místopředsedy byli nominováni bývalý kanoista a sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor spolu s vysokoškolským pedagogem Danielem Váňou. Oba ve dvou kolech volby neuspěli. Praha 17:16 29. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká televize | Zdroj: Profimedia

Volba předsedy a místopředsedů bude pokračovat na příštím zasedání 20. května. Po odchodu předchozího předsedy Jana Bednáře nemá Rada České televize předsedu od konce března.

V obou kolech volby skončilo hlasování o místopředsedech stejně. Doktor získal čtyři hlasy, Váňa tři a čtyři lístky zůstaly prázdné bez zakroužkované volby. Rada se poté rozhodla ve středu v další volbě nepokračovat.

Členové vysílací rady, které v roce 2003 odvolal Špidla, uspěli u soudu. Každý dostane přes dva miliony Číst článek

Jediným místopředsedou tak zůstává Jaroslav Dědič, kterému trvá mandát do května 2021. Předchozím dvěma místopředsedům Renému Kühnovi a Tomáši Samkovi skončil mandát v dubnu.

„Situace není zcela komfortní, případná dohoda se bude hledat těžko. Jsme v situaci, kdy ji najít musíme. Není možné, aby rada fungovala bez předsedy a jenom s jedním místopředsedou,“ řekl po hlasování Dědič.

Pokud by rada na příští schůzi nedokázala zvolit místopředsedy, musel by Dědič zvážit, jakou formou pokračovat, řekl. Předsedou rady Dědič být nechce, mandát v radě mu končí za rok a rada by podle něj měla pokračovat se členy, kteří mají mandát delší. „Jsem ve vedení dlouhou dobu, na svém postupu takto trvám,“ dodal.

Už před volbou Dědič uvedl, že by nebylo prvkem stability, aby rada „visela“ na jednom místopředsedovi. Sám chtěl nominovat bývalého místopředsedu Kühna, který se ale rozhodl o post znovu neucházet, a proto Dědič nominoval Váňu. „Byl u klíčových momentů České televize a je zkušený,“ řekl na jeho adresu. Martina Doktora nominoval na místopředsedu René Kühn.

Do působnosti Rady České televize náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních studií České televize, schvalování a kontrola rozpočtu a závěrečného účtu České televize nebo zpracování výročních zpráv pro Poslaneckou sněmovnu. V roce 2017 rada zvolila generálním ředitelem České televize na další šestileté období Petra Dvořáka, mandát má do roku 2023.