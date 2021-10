Herec Ray Stevenson: Na Praze miluji hlavně architekturu, seriál Řím mi změnil život

Charismatický irský herec Ray Stevenson nemá o role nouzi. Znát ho můžete jako zarostlého Thorova pobočníka. Hraje v seriálech Pod černou vlajkou, Vikingové nebo Medicejové. Pozornost na sebe ale poprvé upoutal rolí Tita Pulla v seriálu stanice HBO Řím. Stevenson byl o víkendu dalším hvězdným hostem pražského festivalu popkultury Comic Con. Jak prozradil v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál, prsten z natáčení Říma nosí už 16 let. Praha 19:21 21. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herec Ray Stevenson se svou manželkou Elisabettou Caracciovou | Foto: Hyperstar/Alamy Live News | Zdroj: Profimedia

Jak jste se k roli Pulla dostal?

Byla to velká náhoda. Zrovna jsem v Londýně dodělával film Král Artuš a dostal jsem takovou trochu podivnou nabídku na konkurz pro HBO. V té době jsem netušil, že už se tři měsíce tvůrci seriálu marně snaží obsadit roli Tita Pulla. Takže jsem tam nakráčel, spíš hlasitě vpadnul, a všichni si viditelně oddychli: ‚Ach můj bože, konečně ho máme!‘

Byl to rok 2005, v té době jsem si procházel docela těžkým obdobím - rozváděl jsem se. Sice v tom nebyly žádné děti, ale i tak to bylo smutné. Takže jsem se soustředil na práci. No a pak si jdu v Římě pronajmout byt a je tam tahle žena, jeho majitelka a říká: ‚Tak vy si chcete pronajmout můj byt?‘

Byla krásná a já si říkal, kde jsou kamery. No, a teď spolu máme tři krásné syny, žijeme na Ibize a život je zkrátka skvělý. A to jen díky seriálu, který pro mě byl opravdu hodně stěžejní i co se týče filmové kariéry ve Spojených státech.

Takže nikdy předtím jste v Itálii nebyl?

Nebyl, ale hned napoprvé si mě získala. Italové jsou skvělí. Třeba jejich vztah k dětem - běhají po restauraci, nikdo to neřeší. Krmí je třeba úplně cizí lidi. To Angličani by řekli něco jako: ‚Proboha živého, čí je toto dítě?‘ Já jsem tělem i duší Kelt, Viking, takže mi ta italská nátura vyhovuje.

V Česku jste, tuším, už nějaký film natáčel. Připomeňte mi, který to byl?

Byl jsem tady kvůli filmování dokonce už dvakrát. Konkrétně to byly dva seriály - Bez hranic a Das Boot - teď jsme na Maltě dotočili třetí sérii. Každopádně tentokrát jsem s sebou do Prahy vzal dva starší syny. Ti jsou tu poprvé, pronajali jsme si takové to historické auto a projeli Staré město. Ukázal jsem jim orloj, Václavské náměstí, Karlův most a tak dále. Ale pak objevili nějaký šílený obchod se sladkostmi.

Každopádně - to vám asi říká každý - místní architektura je neskutečná. Vidíte všechno od baroka po renesanci.

Jakou knihu zrovna čtete a doporučil byste ji?

Je to kniha Will of The World, což je biografie o Williamu Shakespearovi. Alžbětinská doba, kterou miluji, je tam popsána hodně vášnivě a do hloubky. Ještě čtu román Bůh drobností, to je od indického spisovatele Arundhatiho Roye. Dostal jsem se k němu, když jsem v Indii točil zatím můj poslední film RRR. Museli jsme tam ale natáčení kvůli té věci s covidem zrušit a přesunout se do Kyjeva na Ukrajinu. Premiéru by měl mít v lednu. Od listopadu začnu točit pokračování britského filmu Accident Man.

Když jste zmínil covid, jak osobně jste prožíval lockdown a co vám během něj nejvíc chybělo?

Mně to hodně dalo. Kvůli práci neustále cestuji a takhle jsem měl příležitost strávit spoustu času s rodinou a dětmi.

A co mi chybělo? Zdravý rozum. Většina těch opatření podle mě byla úplně zbytečná. Uvidíme, ono to jednou pomine a někteří lidé budou hnáni k zodpovědnosti. Nicméně spousta lidí také zjistila, co se vlastně ve světě děje a že je spousta věcí úplně zbytečných.

Přeci nepotřebujeme dovážet balenou vodu z Austrálie do Evropy. Tam a zpátky. K čemu jsou v Británii organická jablka vypěstovaná v Africe? Všechen ten opad z toho pak znečisťuje oceány. K čemu potřebujeme tak obrovský globální trh? Doufám, že se to někde včas zastaví. Lidé teď víc vnímají svoje okolí a lokální produkci.