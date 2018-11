‚Je po válce, už nám nic nehrozí.‘ Balada o pilotovi připomíná historickou křivdu na letcích z RAF

Vraceli se jako hrdinové, ve vlasti je ale čekalo nové nebezpečí. Nový televizní snímek natočený podle skutečného příběhu pilota Karla Balíka připomíná tragický osud československých letců po návratu z druhé světové války. Baladu o pilotovi odvysílá v neděli Česká televize. Recenze Praha 14:48 4. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na přistávací dráhu nastupují muži v uniformách. Kapela vyhrává Škoda lásky a početné davy přihlížejících nadšeně tleskají, mávají a provolávají jména svých blízkých, kteří se po letech konečně vrátili domů. Malý chlapec se zástupu vytrhne a vyběhne přímo k trojstupu letců.

Když tatínek odešel do války, byl ještě nemluvně, a tak se ve tvářích nastoupených mužů snaží poznat muže z fotografie. Hledá ale marně. Emil Malík (David Švehlík) je podle jeho kolegů ještě ve vzduchu. Bývalého pilota královského letectva už totiž pomalu začíná svírat oprátka komunistických machinací, kterou kolem něho stačila nastupující politická garnitura utáhnout ještě v průběhu války.

Televizní snímek Jána Sebechlebského Balada o pilotovi vypráví skutečný příběh Karla Balíka, tchána spisovatele a scenáristy Jiřího Stránského, který na začátku druhé světové války uprchnul ze země. Přezdívaný miliardář, podle milionu kilometrů, které ještě před válkou nalétal pro Československou leteckou společnost, byl ale v Polsku zajat Rudou armádou, která využila jeho znalostí a donutila ho zakreslit do map polohy i těch nejmenších evropských letišť.

Po svém osvobození se dostal do Velké Británie, kde se stal pilotem pro létání mimo bojové operace. Do Anglie dopravoval nové stroje, později letecky zásoboval Maltu, převážel zraněné a jako šéfpilot transportní letky také osobnosti typu Winstona Churchilla, nizozemské královny Vilemíny nebo Jana Masaryka. Byl to právě on, kdo do Moskvy přivezl prezidenta Edvarda Beneše, aby uzavřel spojeneckou smlouvu se Stalinem.

V Československu ho ale mnozí jako válečného hrdinu nevítali. Z okna protějšího domu každý jeho krok sledovala sovětská tajná služba. Pro děti Pavlíka (Sebastian Pöthe) a Lidku (Antonie Formanová) byl cizím člověkem. Manželka Karla (Lucie Žáčková) mu zase neodpustila četné aférky s manželkami jeho kolegů, o kterých jí ony samotné do detailu vyprávěly v lágru.

Je to příběh velmi osobní, a přitom zcela vypovídající o době, v níž si společnost plnými doušky vychutnávala svobodu a nepřipouštěla si, že by o ni měla opět přijít. „Je po válce, už nám nic nehrozí,“ prohlašuje Karla netušíc, že její muž jen pár hodin předtím čelil výhrůžkám ze strany agenta Bedřicha Reicina.

Televizní podoba komornímu příběhu, který zaznamenává pouze období několika málo měsíců, opravdu sluší. Zrazuje ji snad jen v záběrech na letištní plochu, kde se za ostrými rysy herců skrývají rozmazané stroje dodělané v postprodukci.

Balada o pilotovi historické drama

Česko, 2018, 101 min

Režie: Ján Sebechlebský

Scénář: Jiří Stránský, Ján Sebechlebský

Hrají: David Švehlík, Lucie Žáčková, Petra Špalková, Jiří Dvořák, Antonie Formanová, Vladimír Javorský Hodnocení: 75 %

Kostýmy a výpravou ovšem hrdě vstoupí do široké mozaiky historických filmů, které diváci měli k výročí 100 let Československa možnost v uplynulých měsících vidět na televizních obrazovkách nebo v kinech. Mnohé z nich jako skládačka doplní i dějově, když zmíní postavy, které se objevují napříč vyprávěními. Potvrdí přitom i nekončící lásku filmařů k prvorepublikové vile ve Střešovicích, v níž už bydleli například postavy Tomana.

Ačkoli ve scénáři Jiřího Stránského, který vychází z jeho stejnojmenné knihy z roku 2013, není nedostatek silných okamžiků, možná ten nejsilnější mu dodává spisovatel sám ve svém filmovém doslovu. V něm totiž přiznává, že se o osudu otce své manželky Jitky (ve filmu Lidky) dozvěděl až v komunistickém lágru Bytíz.

Pro ty, co po skončení filmu napadne, jak podobné životní příběhy mohly zůstat tak dlouhou dobu utajené, Stránský poznamenává: „Takhle to prostě chodí, že se některé věci člověk až po letech dozví. Třeba ve vězení.“

Televizní film Balada o pilotovi odvysílá ČT1 v neděli 4. listopadu od 20.25. Poté bude ke zhlédnutí na iVysílání.