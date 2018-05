Bůh s námi na ČT? Kdo čeká zuřivé bitky a politické spory, bude zklamaný. Bílou horu obklíčila mlha

Někdy možnosti nejlépe rozhodnou o tom, jaká forma bude nejúčinnější. Pro historické drama Zdeňka Jiráského, které v neděli uvede Česká televize, to znamenalo odvrátit pozornost od tradičního vyprávění dějinných událostí a zprostředkovat místo toho emoce aktérů, jejichž jména si ve výsledku stejně moc lidí nezapamatuje. Recenze Svatá říše římská 13:05 13. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Dobře si rozmysli, než někoho vyhodíš z okna – zní až cimrmanovské poučení z událostí v květnu 1618. V závěru příběhu, který televizní snímek zobrazuje, by se ale podobných rad našlo více.

Třeba nezvol si za krále neschopného falckého kurfiřta s přehnaně ambiciózní anglickou manželkou, ačkoli to je možná až příliš specifické. Nepouštěj se do válek vyvolaných náboženskými spory, to ovšem zase není schopné následovat moc lidí dodnes. Když už tedy budeš opravdu pevně rozhodnutý vyhodit někoho z okna, vyber si k tomu vyšší budovu. A připrav si raději kopí.

Pražská defenestrace z roku 1618 se zapsala do dějin z mnoha důvodů. Nejenom, že neúspěšně navázala na oblíbenou revoluční praktiku z patnáctého století, ale především jako jedna z mála českých dějinných událostí ovlivnila vývoj v celé Evropě.

Na jejím konci totiž nebyly pouze uťaté hlavy 27 pánů, nýbrž také zpřísnění katolicismu v českých zemích, upevnění moci Habsburků, odchod významných představitelů kultury a vzdělanosti do exilu, a zejména pak začátek krvavého konfliktu známého jako třicetiletá válka.

Režisér Zdeněk Jiráský a scenárista Pavel Kosatík (ačkoli není jasné, kolik z jeho scénáře skutečně ve filmu zůstalo) přesto pro Českou televizi — na objednávku od koprodukčních televizí ORF a Arte — uchopili průběh stavovského povstání v mnohem komornější a intimnější formě.

Kdo očekává rekonstrukci zuřivých bitek a politického handrkování, bude Bohem s námi zklamaný. Snímek si totiž tu edukativnější a výrazně popisnější podobu vyprávění schovává až na dokument Defenestrace 1618, který uvede televize na podzim letošního roku.

Místo toho se loutková hra odvíjí v mimice protagonistů a v podtextu jejich rozhovorů, což je poměrně odvážný krok pro historické drama. Upozadění faktů a zaměření na emoční prožitek totiž nepřijme každý divák. Pro celkový dojem z filmu je pak stejně klíčové i to, jak se vypořádá s všudypřítomným hlasovým komentářem Zuzany Alžběty (Tereza Hofová), který ve snímku nahrazuje vypravěče i šepotavé svědomí iniciátora vzpoury Jindřicha Matyáše Thurna (Karel Dobrý).

Ačkoli rozhodování prakticky spočívá na bedrech mužských postav, za nitky v Kosatíkově verzi historie tahají výhradně ženy. I přesto, že se je nepatřičně zvolená grafika snaží všechny v úvodu představit, jejich jména si stejně nezapamatujete. Neprospěje tomu ani jinak sympatický krok, že je ztvárňují spíše neznámé tváře. (I když Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic alias Roberta Mikluše poznáte s jistotou pokaždé.)

Nelze se divit, že televizní snímek nezískal dost peněz na to, aby si mohl dovolit sehrát bitvu na Bílé hoře v celé své grandióznosti. Charakterní herectví a atmosférická Jiráského režie nicméně nakonec vyprávění prospívají. Je to něco jiného, nezvyklého, na což se hůře zvyká. Jelikož ale všichni zúčastnění zvládají tuhle pocitovou barvu s bravurou, projde jim i ta finální řežba, kde si díky mlze a bujarým zvukům vystačí pár desítek vojáků zahrát několik desítek tisíc.

Jenže pak v některých okamžicích předčí vše ostatní fantastické kostýmy a výprava. Jindy zase tvůrci nedají maximum do scény, která by mohla hravě sloužit jako dramatický vrchol a symbol celého toho boje za Boha, jenž zůstává ve výsledku pro všechny strany ten samý. Z Bůh s námi se nakonec nestává jen marnivý pocit sdílený mezi postavami, ale pouze ze samotného výskytu v názvu filmu i celkem otravnou proklamativní frází.

Snímek Bůh s námi - od defenestrace k Bílé hoře odvysílá ČT1 v neděli 13. května od 20:15. Poté bude k zhlédnutí na iVysílání.