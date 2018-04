Česká televize oživuje metanolovou aféru. Ve dvoudílném snímku odhaluje tragický dopad lidské hlouposti

Tato a následující neděle budou na prvním kanálu České televize patřit nešťastným událostem z léta 2012. Snímek Metanol režisérky Terezy Kopáčové v první části rozvine lidské příběhy a v druhé zmapuje kriminální vyšetřování kauzy, která si vyžádala padesát obětí a desítky zmařených životů. Recenze Česko 11:30 22. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pro mnohé to byla rutina. Jako kterýkoli jiný den si vzali z domova prázdnou pet lahev a ve stánku na sídlišti si do ní nechali natočit levný tvrdý alkohol, který si pak v preferované míře vypili před televizí. Nebo jen tak po večeři na chuť.

Sexuálně deprivovaný Suchánek pátrá v údajné komedii Pepa po diváckém soucitu Číst článek

Mohli to tak dělat celý život, posledních pár let, nebo klidně toho dne úplně poprvé. Mohli dokonce osobně znát člověka, který jim alkohol prodal. Na konci léta 2012 ale stačily dva panáky z nesprávné lahve k tomu, aby přišli o život nebo na něm napáchali nezvratné škody.

Na následky požití alkoholu, do kterého byl přimíchán jedovatý metanol, tehdy v Česku zemřela necelá padesátka lidí. Dalších několik desítek si odneslo trvalé následky, například oslepli.

Projekt scenáristů Lenky Szántó a Matěje Podzimka skoro až dokumentárním stylem zachycuje osobní příběhy těch, jejichž život navždy poznamenala metanolová aféra. Začíná ovšem u jedné nevinné informace na Wikipedii a hloupého nápadu, který měl tragickou dohru.

117 otrávených, 48 mrtvých, 15 000 litrů závadného alkoholu. Připomeňte si kauzu Metanol Číst článek

Dvojice takzvaných „míchačů“ jedovaté směsi přitom očima tvůrců nepředstavuje žádnou zlosynskou organizaci, která by plánovala vraždění nevinných. Jejich přejmenovaná alterega pouze doplácí na vlastní hloupost a podnikatelskou chamtivost.

Prostřednictvím soukromých konverzací a střípků z událostí na přelomu srpna a září vykresluje dvoudílný snímek Metanol komplikovanou síť černého trhu s alkoholem, kde se všichni třesou nad jménem rodiny Dubinových a nikdo nemrkne dvakrát, když dostane nabídnut tvrdý alkohol za podezřele nízkých 55 korun za litr.

Podle scenáristky a novinářky Lenky Szántó vypovídá příběh především o naší společnosti a o tom, jak jsme schopni přijmout zodpovědnost. Neuhýbá přitom od tématu chudoby ani lehce kontroverzní diskuze nad tím, zda si lidé újmu nezpůsobili sami, protože dobrovolně kupovali levný alkohol stáčený z několikalitrových flašek.

Fotogalerie (6)







Televizní film ovšem není pouze dramatizací skutečných událostí. První díl funguje jako silné sociální drama, druhý zase potěší fanoušky kriminálek. I přes formální změnu žánru si ale Metanol po celkových 180 minut stopáže udržuje napínavou atmosféru podpořenou archivními i sehranými vstupy z rozhlasu a televize.

Nebýt známých hereckých tváří, nebylo by těžké splést si ho s vyspělejší zahraniční produkcí. Tím, jak kamera proklouzává po místnosti, zrychluje a zpomaluje, kde si o to příběh říká, a drží se detailů, navozuje Kopáčová pocit autenticity a mechanizace. Uvádí diváky do procesu a zároveň nás pocitově vrací do nedávné minulosti. Záporné postavy přitom od začátku chytře stylizuje za mříže nebo snímá z nelichotivých přehnaně detailních úhlů.

METANOL

krimi drama

Česko, 2018, 2×90 min

Režie: Tereza Kopáčová

Scénář: Lenka Szántó, Matěj Podzimek

Hrají: Lukáš Vaculík, David Máj, Tomáš Bambušek, Kristýna Maléřová-Podzimková, Veronika Freimanová, Vladimír Kratina, Martin Finger, Vasil Fridrich a další

Hodnocení: 80 %

Zvuková stránka zase zasazuje vyprávění na Moravu, ať už pomocí místního nářečí nebo cimbálového podkresu, který – jak tvůrci přiznávají – má odkazovat na hudbu ze seriálu Sherlock nebo skladby Hanse Zimmera.

Především v druhé části se pak v plné síle projeví pečlivost tvůrců i skutečnost, že byl při natáčení přítomen odborný dohled. Nejenom, že herci dostanou reálná jména zlínských vyšetřovatelů, ale přeberou i jejich charakteristiky.

Státní zástupce si tak při výslechu čmárá do notesu, jeden z detektivů zase nosí svačinu v dětské krabičce, což mu dále připomíná, že svou prací zanedbává rodinu. Smysl pro maličkost se však ukáže i v tom, kdo vchází jako první do dveří nebo co říká.

První díl snímku Metanol odvysílá ČT 1 v neděli 22. dubna od 20.15, druhou část pak o týden později ve stejný čas. Obě epizody budou po své premiéře ke zhlédnutí také na iVysílání.