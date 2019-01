Seriálový strážmistr Topinka je milý ňouma, za kterého občas vyřeší případ jeho maminka

V Doktoru Martinovi patřil ke koloritu malého beskydského městečka. V novém 13dílném seriálu České televize a RTVS se ale strážmistr Topinka dočká titulní role. Vydobývá si v něm respekt kolegů z krajské kriminálky, nachází lásku a vrhá se do policejní práce podle hesla, že neexistují malé případy. První díl série uvede televize v pátek 11. ledna večer. Recenze Protějov 17:00 11. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Poprvé jsme se s ním seznámili, když mrzoutský pražský chirurg Martin Elinger (Miroslav Donutil) přijel do Protějova, aby se stal novým místním obvodním lékařem. Strážmistr Tomáš Topinka (Robert Mikluš) se mu tehdy poté, co narazil do stohu sena, svěřil s tím, že trpí depresemi a někdy mívá chuť také sjet z cesty.

V jeho vlastní sérii, nazvané podle modelu Doktora Martina jednoduše Strážmistr Topinka, se mu blýská na lepší časy. S jeho přihláškou do ostravské kriminálky to sice zase nevyšlo, obecní ochránce zákona si ale konečně našel dívku, novou pošťačku Lucii (Jenovéfa Boková).

Té se zalíbí nejspíš ze stejného důvodu, proč bude kníratý ňouma sympatický i divákům. Charakterově má sice nejblíže k stereotypu nekňuby, který ze všeho nejvíc touží být hrdinou svých oblíbených akčních krimi příběhů, ale je to dobrosrdečný chlapík, jenž vstupuje i do banálnějších vyšetřování s maximálním nasazením a tendencí k dramatičnosti.

Někdy mu akorát musí na správnou cestu pomoct zdravotní sestřička Irena (Gabriela Marcinková), šéf krajských kriminalistů s tváří Jiřího Bartošky, slovenský kolega Ostrý (Marek Geišberg), oblíbený fiktivní komisař Majer (Tomáš Hanák) nebo i vlastní maminka (Veronika Freimanová).

STRÁŽMISTR TOPINKA komedie

ČR / SK, 2019, 13 × 52 min

Režie: Petr Zahrádka

Hrají: Robert Mikluš, Jiří Bartoška, Veronika Freimanová, Jenovéfa Boková, Marek Geišberg, Miroslav Donutil, Gabriela Marcinková, Václav Kopta, Tomáš Jeřábek Bez hodnocení.

Ačkoli laskavý policista platí za protiklad pedantského doktora, jejich seriály se nesou v podstatě ve stejném duchu. Akorát místo lékařských případů Strážmistr Topinka předkládá divákům kriminální zápletky s komediálním nádechem a přidanou hodnotou v podobě beskydské přírody a česko-slovenských šarvátek.

Televizní série jinak stále platí za nekonfliktní, i když trochu hloupoučkou oddechovku, která urazí snad jen tím, že v rámci 50minutové stopáže nenabídne dostatek humoru ani napětí na to, aby svou délku obhájila. Na páteční večer je ale už díky příjemnému obsazení v čele s Miklušem jako dělaná.

Asi vůbec nejlepší zprávou nicméně zůstává, že se na Strážmistra Topinku dá dívat s podstatně menším bolehlavem než na snímek Doktor Martin: Záhada v Beskydech, který měl sloužit jako předěl mezi oběma seriály a uvést Mikluše do hlavní role. Místo toho ale působil jako vyhozené peníze za příliš dlouhou a směšnou reklamu na nadcházející televizní premiéru.

Seriál Strážmistr Topinka začne vysílat první program České televize od pátku 11. ledna v 20.00. Poté bude ke zhlédnutí na iVysílání.